W piątek nad Jeziorskiem Czerniakowskim na Sadybie kręcony będzie film, w związku z tym ulice Gołkowska i Statkowskiego między św. Bonifacego i Santocką będą wyłączone z ruchu przez cały dzień. Autobusy linii 159 i 162 pojadą ulicami św. Bonifacego, Powsińską i Augustówka. Autobusy linii 164 dojadą ul. św. Bonifacego do przystanku Stegny. Zamknięty będzie również chodnik po jednej stronie przeprawy nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

W weekend drogowcy będą remontować ul. Lindleya w Śródmieściu, tam prace zmierzają już ku końcowi. Na ulicy wymiana jest podbudowa jezdni, remontowany chodnik i zatoki parkingowe, wymieniane jest oświetlenie. Wytyczone zostanie także nowe przejście dla pieszych na wysokości wejścia do Szpitala Dzieciątka Jezus. W piątek i sobotę ułożona ma zostać ostatnia warstwa asfaltu na całej długości jezdni od Al. Jerozolimskich do Koszykowej. Ze względu na trwające prace brukarskie przy chodnikach i zatokach postojowych, po zakończeniu weekendowych prac w dalszym ciągu zamknięty będzie odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej.

Na Targówku w ten weekend drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich ograniczą ruch w związku z wymianą nawierzchni na ul. Gilarskiej. Wyłączony będzie odcinek od ul. Samarytanka do Rolanda i skrzyżowanie z ul. Rolanda. Połączenie z ul. Gilarską stracą ulice Amarantowa i Pastelowa. Objazd zostanie poprowadzony: Radzymińską, Młodzieńczą i Codzienną. Zamknięty odcinek będzie można objechać jadąc ul. Spójni. Autobusy linii 120 pojadą objazdem wytyczonym ul. Władysława Łokietka, Krośniewicką, Kościeliską, Radzymińską i Młodzieńczą. Autobusy linii 512 pojadą ulicami Rolanda i Rajmunda do przystanku Kanał Bródnowski. Wrócą natomiast przez Rajmunda, Lecha, Figara. Linia nocna N11 będzie kursowała ulicami Radzymińską i Młodzieńczą.

W sobotę w Śródmieściu zorganizowany zostanie Marsz Kundelków. O godz. 12 uczestnicy przejdą z Krakowskiego Przedmieścia (spod pomnika Kopernika) do Multimedialnego Parku Fontann. Trasę przemarszu poprowadzono ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowy, Świętojańska, Rynek Starego Miasta, Nowomiejska, Mostowa i Boleść. Na trasie przemarszu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 w stronę północnych krańców pojadą ul. Mazowiecką. W przeciwnym kierunku będą kursowały ulicami Kredytową i Jasną.