Kampania zakłada – obok działań edukacyjnych - rozpowszechnienie do końca roku wśród dzieci w polskich szkołach 3 mln kamizelek odblaskowych. W poniedziałek dostało je 370 pierwszych uczniów z Kuźni Raciborskiej.

Jak zaznaczyła podczas inauguracji akcji Zalewska, to kolejne rozwiązanie, by dzieci mogły czuć się bezpieczne, a ich rodzice - możliwie spokojni. "Najważniejsze, co chcę wam powiedzieć to, że musimy być razem z waszymi rodzicami i nauczycielami, którzy chcą, żebyście byli najmądrzejsi, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli bezpieczni" – mówiła, zwracając się do dzieci, minister.

Przypomniała, że MEN przygotowuje przepisy, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom przebywającym w szkole oraz idącym do szkoły, nauczyciele mówią o bezpieczeństwie na co dzień, a dyrektorzy dysponują zestawami procedur. "Dzisiaj jesteśmy razem właśnie po to, by cieszyć się, że mamy kolejne rozwiązania, byście wy czuli się bezpieczni, a wasi rodzice spokojni o to, że zagwarantowali wam dobre dojście do szkoły i bezpieczną szkołę" – zaznaczyła.

Kampanię na rzecz bezpieczeństwa pieszych na drogach "Dobrze Cię widzieć" zainaugurowali minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister edukacji narodowej Anna Zalewska / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Ziobro akcentował, że dla rodziców i opiekunów życie i zdrowie dzieci jest najcenniejsze. "Naszym zadaniem, obowiązkiem jest zrobić wszystko, żebyście były jeszcze bardziej bezpieczne" - zwrócił się do dzieci. "Rodzice, wasi opiekunowie mają taki dylemat - z jednej strony cieszą się, są dumni, jak stajecie się coraz bardziej samodzielni (…), ale tej większej samodzielności towarzyszy często niepokój. Rodzice mają to do siebie, że (...) zawsze będą się o was martwić" - zaznaczył.

Jak jednocześnie zastrzegł, odwołując się do Janusza Korczaka, "są chwile, kiedy dzieci muszą zostać same - same zmierzyć się z wyzwaniami, zagrożeniami; są takie chwile, kiedy rodzice nie mogą wam towarzyszyć (...) i właśnie na takie chwile przygotowaliśmy program związany z poprawą waszego bezpieczeństwa waszego na polskich drogach i ulicach" - podkreślił.

"Bo bezpiecznie to znaczy widocznie - ktoś, kto jest widoczny na drodze, jest dużo bardziej bezpieczny" – przypomniał minister sprawiedliwości.

Jak wyjaśniał, w ramach Funduszu Sprawiedliwości, który ma zapobiegać przestępczości (a którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości), przeznaczono pieniądze, "aby tego typu zdarzeń, które niestety mają miejsce na polskich drogach, a czasem są też przestępstwem, było jak najmniej".

"Dlatego dzisiaj zostaną wam wręczone kamizelki odblaskowe, które mają służyć temu, byście byli bardziej widoczni, czyli bardziej bezpieczni" - podkreślił Ziobro. Jak poinformował, takie kamizelki do końca roku dostarczone zostaną do wszystkich szkół - dla wszystkich dzieci.

Szef MS wskazał, że otrzymają je "łącznie 3 mln dzieci, bo w Polsce zbyt wiele dzieci uczestniczy w kolizjach z udziałem samochodu". "Chcemy, żeby tych wydarzeń było dużo mniej - najlepiej, żeby w ogóle się nie zdarzały, a na pewno możemy je ograniczyć, jeżeli będziecie bardziej widoczni" – dodał.

Jak wyjaśniają organizatorzy akcji, jej rozmiar spowodowany jest skalą zagrożenia. W 2017 r. w całej Polsce miało miejsce 32760 wypadków, w których zginęło 2381 osób, a 39446 zostało ranny. W 2822 wypadkach drogowych uczestniczyły dzieci w wieku 0-14 lat – zginęło w nich 56 dzieci, a 3116 doznało obrażeń.

Na stronie www.dobrzeciewidziec.org umieszczono dane, z których wynika, że spośród ogólnej liczby wypadków w 8197 uczestniczyli piesi, a na przejściach dla pieszych miało miejsce 13 proc. zdarzeń drogowych.

Podczas poniedziałkowej inauguracji akcji aspirant sztabowy Paweł Dobaj ze Szkoły Policji w Katowicach akcentował, że kamizelki odblaskowe znacznie zwiększają szansę na dostrzeżenie pieszego przez kierowcę. Na nieoświetlonych obszarach, przy słabej widoczności, powinny być dostrzegalne w światłach samochodu z odległości ok. 200 metrów.

Ambasadorem akcji jest aktor Cezary Pazura, który m.in. występuje w promującym kampanię spocie reklamowym, podkłada też głos w towarzyszących jej kreskówkach. W poniedziałek mówił, że pamięta z dzieciństwa w małej miejscowości śmiertelny wypadek swojego kolegi, choć ten szedł prawidłowo lewą stroną drogi.

"Cieszę się, że jest taka inicjatywa, że dzieci dostaną te kamizelki za darmo – bo czasem nie myślimy o takich rzeczach. Dzieci w mieście mają w ogóle łatwiej – są światła, które regulują ruch, jest oświetlenie uliczne. W małych miejscowościach bezpieczeństwo to często duży problem" - uznał Pazura.

Ambasadorem akcji jest aktor Cezary Pazura / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Poza 3 mln kamizelek odblaskowych akcja "Dobrze Cię widzieć" obejmie kampanię edukacyjną. Każdy uczeń szkoły podstawowej ma dostać ulotkę (z planem lekcji na odwrocie) zawierającą "7 odblaskowych rad drogowych" - składających się na podręczny przewodnik bezpiecznego zachowania na drogach. Do wszystkich szkół podstawowych mają też trafić konspekty lekcji na ten temat.

Spoty reklamowe akcji i towarzyszące jej kreskówki mają być pokazywane w telewizji i internecie. Przesłaniem mają być wartości: wiedza (nt. zasad uczestnictwa w ruchu drogowym), świadomość (konsekwencji nieprzestrzegania reguł), odpowiedzialność (uświadomienie wpływu własnych zachowań na bezpieczeństwo własne i innych), gotowość (dostosowania się do warunków, także poprzez włożenie kamizelki) i życzliwość (pozytywne nastawienie do innych uczestników ruchu).

Według strony www.dobrzeciewidziec.org organizatorem kampanii jest Fundacja Narodowego Dnia Życia.