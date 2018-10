Jak poinformowało biuro prasowe częstochowskiego magistratu, tego dnia Miejski Zarząd Dróg i Transportu zaprezentował wdrażanie nowej technologii utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej na ul. Polnej w dzielnicy Stradom. Na 700-metrowym odcinku ul. Polnej trwają zlecone przez zarząd, warte ok. 400 tys. zł prace, mające zweryfikować nową technologię.

Zastosowana metoda wykorzystuje stabilizację cementem. Podbudowa drogi składa się z betonu z dodatkiem środków wiążących. Po odczekaniu tygodnia na związanie podbudowy, na drodze ułożona zostanie cienka asfaltowa mieszanka, a na wiosnę – jeśli nawierzchnia dobrze zniesie zimowe miesiące – drogę pokryje tzw. warstwa ścieralna.

Miasto wyjaśnia, że chce postawić na tę technologię ze względu na jej racjonalność ekonomiczną, szybkość wykonania i dobre parametry wytrzymałościowo-jakościowe. Jej zastosowanie ma pozwolić zdecydowanie szybciej – i za znacznie mniejsze pieniądze niż tradycyjnymi metodami – zwiększyć długość dróg utwardzonych, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych.

Według analiz prowadzonych w ostatnich miesiącach na zlecenie MZDiT zastosowanie tej technologii utwardzania przy drogach dojazdowych czy osiedlowych – z przewagą ruchu samochodów osobowych - jest uzasadnione. Warunkiem są rowy odwadniające, ponieważ metoda nie zakłada budowy kanalizacji deszczowej.

MZDiT będzie analizował odcinki, na których zastosowane zostaną nowe rozwiązania. Jeśli przewidywania o ich skuteczności się sprawdzą, z początkiem sezonu budowlanego – na wiosnę – prace z ich wykorzystaniem planowane są na większą skalę.

Przyspieszenie inwestycji w tym zakresie to jedno z założeń programu "Lepsza komunikacja w Częstochowie”. ”Jednym z założeń programu jest to, by po realizacji najbardziej strategicznych, kluczowych inwestycji drogowych, większy nacisk położyć na poprawę stanu dróg lokalnych, w tym przede wszystkim gruntowych” - wyjaśnił cytowany przez miasto jego prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

- Dzięki nowym technologiom, które testujemy, proces poprawy stanu dróg osiedlowych można znacznie przyspieszyć, a także rozszerzyć, bo koszty prac są około dwukrotnie niższe - wskazał.

Niezależnie od tych planów Częstochowa prowadzi duże przedsięwzięcia. 1 października br. MZDiT poinformował o podpisaniu - po trwającej ponad rok procedurze - umowy z konsorcjum firm, które zrealizują największą drogową inwestycję w mieście ostatnich lat: kosztem blisko 179 mln zł przebudowany zostanie 5,5-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 1.

Na znacznym przebiegu tej trasy, w centrum miasta i na południe od niego, powstaną m.in. dwa dwupoziomowe skrzyżowania, nowa estakada w dzielnicy Raków, ścieżki rowerowe, kładki i chodniki. Prace budowlane – po zaprojektowaniu - mają rozpocząć się jesienią przyszłego roku.

Północny fragment DK1 w granicach Częstochowy został zmodernizowany przez miasto w ostatnich latach, również przy wsparciu środków unijnych. Węzeł DK1 z ul. Makuszyńskiego, zakończony w grudniu 2011 r., został w 2013 r. uzupełniony o tzw. Korytarz Północny, łączący DK1 m.in. z dzielnicą Północ. Dwupoziomowy węzeł dróg nr 1 i nr 46 (czyli skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z aleją Jana Pawła II) został oddany do użytku w październiku 2014 r. W kolejnym roku zakończyła się natomiast przebudowa drogi krajowej 91, w ramach której powstał nowy, znacznie rozbudowany węzeł dróg nr 1 i 91.

Miasto zabiega także o środki na budowę tzw. ulicy Bugajskiej bis w południowej części miasta. Chodzi o bezkolizyjne rozwiązanie skrzyżowania dróg krajowych nr 1 i 46 przy wylocie na Jędrzejów i Kielce, wraz z przejściem nad torami kolejowymi na trasie między Częstochową a Katowicami.