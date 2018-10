– Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego 20 września 2018 r. rozpoczął kontrolę zgodności z prawem decyzji NCBiR dotyczących udzielenia wsparcia ze środków unijnych, budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Kontrola będzie dotyczyła w szczególności realizowanego w ramach tego przedsięwzięcia projektu "Reaktywacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego – wdrożenie pojazdu osobowego Syrenka" – mówi Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.

Syrenka AMZ Kutno / Materiały prasowe

Śledczy wskazują, że w 2013 roku konsorcjum prywatnej spółki AMZ-Kutno i Przemysłowego Instytutu Motoryzacji złożyło do NCBiR wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Koszt projektu miał wynieść 7,44 mln zł, a dofinansowanie z UE, o które prosiło konsorcjum - w wysokości blisko 4,5 mln zł. Pieniądze zostały wypłacone.

Przypominamy, że w Kutnie miał powstawać samochód z lekkim nadwoziem z kompozytów. Konsorcjum deklarowało, że zbuduje trzy pierwsze egzemplarze pilotażowe - demonstracyjne, służące do testów. I faktycznie na drogach pojawiło się kilka aut, jedno nawet miało kraksę w Warszawie. Firma stworzyła też sportową Syrenkę GT, którą testowała na torze w Toruniu (CZYTAJ WIĘCEJ>>).

Syrenka AMZ Kutno / AMZ Kutno

W październiku 2015 roku na premierowym pokazie kutnowskiej Syrenki pojawiła się ówczesna wiceminister infrastruktury Iwona Wendel. Resort informował wtedy, że produkcja auta będzie możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej z programu "Innowacyjna Gospodarka" - wartość projektu wynosi 7,44 mln zł, z czego unijne wsparcie - 4,5 mln zł.

Syrenka GT i cywilne odmiany z AMZ Kutno / AMZ Kutno

Produkcja miała wystartować w 2016. Z zapewnień ministerstwa wynikało, że w pierwszym roku ma powstać 50 egzemplarzy, w kolejnym 100. W następnych latach produkowanych będzie 300 Syrenek rocznie. Projekt zakładał także stworzenie oddzielnej linii produkcyjnej dla Syrenki.

Syrenka z AMZ Kutno (auta prototypowe) została wyposażona w benzynowy silnik o pojemności 1,4 litra i o mocy ok. 90 KM (115 Nm). Jednostka miała rozpędzać auto do setki w 12,5 sekundy. Prędkość maksymalna to ok. 176 km/h, a średnie spalanie konstruktorzy obiecywali na poziomie 5,5 l/100 km. Wiadomo, że w prototypowym aucie zastosowano silnik amerykańskiego koncernu General Motors. Alternatywnie przewidywano napęd elektryczny.

Syrenka GT AMZ Kutno / AMZ Kutno

Kontrola CBA ma na celu ustalenie m.in. czy dofinansowanie tego przedsięwzięcia było prawidłowe. Kontrolerzy CBA zbadają także inne decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego przez NCBiR objęte zakresem kontroli. Na realizację wszystkich projektów w ramach przedsięwzięcia pilotażowego - "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej" NCBiR udzielił wsparcia w wysokości ponad 435 mln zł, zawierając łącznie 41 umów o wykonanie i finansowanie poszczególnych projektów.

Syrenka AMZ Kutno / AMZ Kutno

Losy projektu

W 2012 roku w halach AMZ Kutno rozpoczęły się prace nad nową odsłoną legendy polskich dróg. Projekt budowy auta ruszył po nawiązaniu współpracy AMZ z firmą Polfarmex, z pozoru dalekiej od branży samochodowej, bo produkującej… leki i suplementy diety. Pierwsze Syrenki naszych czasów powinny były wyjechać z fabryki AMZ w 2016 roku. Produkcja jednak nie ruszyła. Wiosną 2018 roku Dziennik.pl sprawdził, co dzieje się z reanimacją legendy polskiej motoryzacji. AMZ Kutno skierowało nas do… Polfarmexu. Żeby ciągnąć temat firma farmaceutyczna postanowiła powołać… Fabrykę Samochodów Osobowych Syrena S.A. (FSO Syrena).

Maciej Pawlak, prezes zarządu FSO Syrena w Kutnie zapytany przez nas o powody rozstania z AMZ Kutno stwierdził: Formuła współpracy z AMZ Kutno się wyczerpała. Powstał projekt samochodu S201, został zrealizowany, zbudowana została seria samochodów w AMZ Kutno, przeprowadzono proces homologacji i w tym miejscu współpraca przy tym projekcie została zakończona. Dzięki zaangażowaniu głównego inwestora, firmy Polfarmex powołano do życia FSO Syrena S.A. w Kutnie. Dwa lata temu spółka rozpoczęła prace nad budową samochodu, od początku. Zdecydowaliśmy się na nadwozie typu hatchback. Efektem tych prac jest samochód Vosco S106. CZYTAJ WIĘCEJ>>