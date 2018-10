Poczta Polska po wiosennych próbach drogowych z pełnowymiarowymi samochodami na prąd stawia kolejny krok do elektryfikacji swojej floty. Państwowa firma rozpoczyna właśnie testy elektrycznych rowerów, skuterów, trójkołowców i niewielkich e-aut. W ten sposób operator szykuje się do realizacji założeń ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Eidola Cargo i Romet 6E / dziennik.pl

Drogowe testy będą prowadzić na co dzień listonosze z Łodzi, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego, Konstantynowa Łódzkiego, Raszyna, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piastowa, Radomia oraz Pabianic. Do tego wielkiego eksperymentu zgłosiło się 8 producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku. W sumie przetestowanych zostanie 15 pojazdów, wśród nich znajdują się skutery (iTango, Goodyear Ego2, Askoll eSpro45, Vectrix VX-2, Romet Ecodelivery, Ligier Pulse 3), małe e-auta/pojazdy (SAM, Romet 6E, Eidola City, Eidola Cargo) oraz rowery (Romet ERT 100 M i D, Maxim MC 010 oraz elektryczny rower produkowany przez Zasada Bikes).

W zamyśle Poczty Polskiej pojazdy elektryczne mają ułatwić pracę listonoszy. Testowane pojazdy posłużą do przewozu listów i mniejszych przesyłek paczkowych. Niewykluczone, że w przyszłości rządowa spółka zdecyduje się na ich zakup w ramach przetargu.

– Poczta Polska prowadzi projekt Elektromobilność, by jak najlepiej być przygotowanym do wprowadzenia Stref Czystego Transportu. Liczymy nie tylko na oszczędności, ale także na to, że spółka będzie postrzegana jako dbająca o lokalne społeczności i zainteresowana pozytywnym wpływem na środowisko poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza – mówi Grzegorz Kurdziel z zarządu Poczty Polskiej. – Jednocześnie bardzo zależy nam na poprawie komfortu pracy pocztowców, dlatego testujemy użyteczność pojazdów w codziennej pracy listonoszy i kurierów – dodaje.