Policja z Dolnego Kubina postawiła zarzuty spowodowania "ogólnego zagrożenia" trzem Polakom, którzy, ścigając się samochodami, spowodowali wypadek. Zginął w nim 57-letni Słowak kierujący Skodą Fabią.

Polacy stanęli przed słowackim sądem / Polska Agencja Prasowa / Grzegorz Momot

Śledczy informują, że 42-letniemu kierowcy czarnego Porsche Cayenne Turbo za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 5 lat.

Do sprawy zatrzymano również 27-letniego kierowcę Ferrari 458 Italia i 26-letniego kierowcę Mercedesa C43 AMG - wiadomo, że jest nim jeden z blogerów motoryzacyjnych (ForzaMagazine i Cars & Coffee Poland, które należą do firmy Forza Group; samochód był mu użyczony na zasadzie testu dziennikarskiego przez polskie przedstawicielstwo niemieckiej marki CZYTAJ WIĘCEJ>>). Funkcjonariusze badają, w jakim stopniu obaj przyczynili się do tragedii. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 3 lat.

– Podobnie jak tysiące ludzi w Polsce, przecieraliśmy oczy ze zgrozy i zdumienia oglądając film ze zdarzenia na Słowacji. Jesteśmy wstrząśnięci i z całą stanowczością piętnujemy skandaliczne i urągające wszelkim przepisom zachowanie polskich kierowców. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla zachowania narażającego życie i zdrowie użytkowników drogi publicznej – mówi dziennik.pl dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Mercedes-Benz Polska.

– W zdarzeniu uczestniczył dziennikarz, któremu użyczyliśmy auto do testów z parku prasowego – tu nie ma czego dementować, bo to standardowa i przyjęta forma współpracy z mediami motoryzacyjnymi. Jak ze wszystkimi – tak i z tym dziennikarzem – współpracowaliśmy na zasadzie obowiązku poszanowania przepisów i zasad ruchu drogowego – wyjaśnia nam Łabno-Falęcka.

Jeden z trzech oskarżonych doprowadzany do Sądu Okręgowego w miejscowości Dolny Kubin na Słowacji / Polska Agencja Prasowa / Grzegorz Momot

Policjanci ustalili do tej pory, że samochody z polskimi rejestracjami jeździły po trasie Rajeckie Teplice - Żyilina - Streczno - Martin - Krpelany - Kralovany - Parnica - Dolny Kubin.

– Śledztwo wykazało, że 27-letni kierowca, obywatel polski, jechał Ferrari w kierunku z Dolnego Kubina. Za nim 42-letni Polak jechał Porsche Cayenne. Rozpoczęli wyprzedzanie kolumny samochodów w miejscu, gdzie zakazuje tego ciągła linia. Następnie kierowca porsche uderzył w jadące przed nim Ferrari, które zwolniło i wróciło na swój pas. (Kierowca) Porsche jednak nie zdołał już tego zrobić i miał czołowe zderzenie z jadącą w przeciwnym kierunku Skodą Fabią, którą prowadził 57-letni mężczyzna, mieszkaniec rejonu Dolnego Kubina – powiedział Radko Moravczik, rzecznik lokalnej policji.

Proces Polaków oskarżonych o organizację nielegalnego wyścigu na słowackiej drodze / Polska Agencja Prasowa / Grzegorz Momot

Słowak zmarł w drodze do szpitala. Wiózł dwoje pasażerów - 50-letnia kobieta odniosła poważne obrażenia, a 21-letni mężczyzna doznał lekkich ran.

Testy wykazały, że żaden z kierowców nie był pod wpływem alkoholu. Szkody szacowane są na 35 tysięcy euro.

Porsche Cayenne Turbo poprzedniej generacji / Facebook

Mercedes C43 AMG i Ferrari 458 Italia / Facebook

Porsche Cayenne Turbo poprzedniej generacji / Facebook