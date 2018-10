Christiane Engel, dotychczasowa kierownik organizacji pracy i inżynierii przemysłowej w marce Volkswagen Samochody Użytkowe, została mianowana nowym dyrektorem zakładu we Wrześni, gdzie powstaje VW Crafter.

Dotychczasowy szef fabryki Ralf Nitzschke - po trzech latach na dyrektorskim fotelu we Wrześni - został skierowany do kierowania projektem nazwanym "Kooperacje dla Volkswagen Poznań".

– Christiane Engel jako pierwsza kobieta w historii Volkswagen AG pełnić będzie funkcję dyrektora zakładu. Dzięki temu również na zewnątrz stanie się widoczne, że stawiamy na różnorodność oraz know-how kobiet i że szczególnie w obszarach technicznych wspieramy ich zaangażowanie. Volkswagen Samochody Użytkowe jest również i przede wszystkim dla wykwalifikowanych kobiet atrakcyjnym pracodawcą – stwierdził Thomas Edig, członek Zarządu ds. personalnych w Volkswagen Samochody Użytkowe.

Jens Ocksen, prezes Volkswagen Poznań wskazał, że wraz z objęciem stanowiska dyrektora zakładu przez Engel, Volkswagen Poznań może poszczycić się już drugą kobietą obok Jolanty Musielak, członka zarządu ds. personalnych, zajmującą wysokie stanowisko kierownicze w spółce.

– Tym samym odsetek kobiet w wyższej kadrze menedżerskiej wzrósł i wynosi obecnie 28 proc. Serdecznie dziękuję panu Nitzschke za dobrą współpracę przy budowie zakładu we Wrześni. Po bardzo udanym otwarciu fabryki oraz rozruchu Craftera pod dyrekcją Ralfa Nitzschke, załoga we Wrześni ponownie otrzymuje doświadczoną osobę, która jest bardzo dobrze przygotowana do kolejnych wyzwań – stwierdził Ocksen.

Christiane Engel została nowym dyrektorem zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni / Volkswagen

Christiane Engel jest dyplomowanym inżynierem (kierunek: nauka pracy) i rozpoczęła swoją karierę zawodową w roku 1992 w Volkswagenie w Saksonii w obszarze inżynierii przemysłowej. Od tego czasu pełniła różne funkcje w różnych zakładach koncernu. W 2001 roku zmieniła obszar przechodząc do Auto5000 GmbH i przejęła kierownictwo nad działem organizacji pracy oraz fabryki. W roku 2009 przejęła kierownictwo obszaru inżynierii przemysłowej w zakładzie Chattanooga (USA). Od roku 2012 Christiane Engel pracuje w marce Volkswagen Samochody Użytkowe, gdzie dotąd sprawowała funkcję kierownika organizacji pracy i inżynierii przemysłowej.

Dotychczasowy dyrektor zakładu, Ralf Nitzschke jest dyplomowanym inżynierem (technologia procesów przetwórczych) i rozpoczął swoją ścieżkę zawodową w roku 1986 w marce Volkswagen Samochody Osobowe jako referent w laboratorium. Od roku 1993 zajmował kolejne funkcje kierownicze w Niemczech i zagranicą, między innymi w VW de Mexico (Puebla), Audi (Neckarsulm), VW Slovakia (Bratislava), VW India (Pune), Volkswagen Poznań. Dodatkowo wspierał rozruchy produkcji w fabrykach w Chinach, Hiszpanii i Kanadzie. Od 2015 roku Nitzschke był dyrektorem zakładu we Wrześni (produkcja VW Crafter, 3400 pracowników); wcześniej w dużej mierze przyczynił się do budowy tego nowego zakładu.