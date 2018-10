– Prokuratura Rejonowa w Wołominie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi B. 14 kwietnia 2018 r. w miejscowości Sitne spowodował on wypadek, w którym śmierć poniosły trzy rowerzystki: 43-letnia kobieta oraz jej dwie córki w wieku 8 i 6 lat, zaś ich 44-letni ojciec doznał ciężkich obrażeń – poinformował w poniedziałek prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokuratura zarzuca 28-latkowi, że "umyślnie naruszył przepisy o ruchu drogowym, rażąco przekraczając dopuszczalną administracyjnie prędkość", czyli 50 km/h. Powołany w tej sprawie biegły ocenił, że kierowca mógł jechać z prędkością między 90 a 111 km/h.

- Gdyby prędkość nie przekraczała zgodnej z przepisami, nie doszłoby do wypadku – stwierdził ekspert.

Kamil B. w chwili zdarzenia był trzeźwy. Nie był dotychczas karany. Przesłuchiwany w prokuraturze twierdził, że stracił panowanie nad prowadzonym przez niego oplem vectra, bo inny pojazd wyprzedzał rodzinę rowerzystów. – Zgromadzony materiał dowodowy podważa przedstawioną przez oskarżonego wersję przebiegu zdarzenia – poinformował prok. Saduś.

Ostatecznie 28-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Grozi mu za to do ośmiu lat więzienia. Kamil B. od chwili zatrzymania przebywa w areszcie śledczym.