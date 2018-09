Do wypadku doszło około godz. 15. - Dokładnie ustalamy, jak doszło do tego zdarzenia. Prawdopodobnie, gdy jadąca przed motocyklistami 26-letnia kierująca oplem zaczęła wykonywać manewr skrętu w lewo, to wtedy motocykliści zaczęli ją wyprzedzać – przekazała Frejlich.

Jak dodała, do szpitala przewiezieni zostali wszyscy uczestnicy tego zdarzenia: dwóch motocyklistów, 26-letnia kierująca oplem i troje pasażerów auta – jednomiesięczne niemowlę oraz dzieci w wieku 4 i 8 lat.

Droga jest zablokowana. Policja wprowadziła objazd dla samochodów osobowych drogą lokalną przez Włostów. Objazd dla samochodów ciężarowych jest prowadzony przez Opatów - Wyszmontów - Sandomierz – Lipnik.