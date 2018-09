Opel Grandland X to flagowy SUV niemieckiej marki. Zadebiutował dokładnie rok temu w czasie salonu samochodowego we Frankfurcie. I okazuje się, że konstrukcja w ciągu 12 miesięcy zdobyła uznanie na rynku – kierowcy złożyli już przeszło 100 tys. zamówień na ten samochód.

Opel Grandland X w wersji Ultimate

Co siódmy model jest wypasiony

A przebojem wcale nie są najtańsze wersje. Większość osób wybiera dwie najbogatsze odmiany wyposażenia Elite lub Ultimate (w Polsce odpowiednio od 103 tys. zł i 120 tys. zł), na które przypada łącznie około 70 proc. wszystkich zamówień.

Opel Grandland X w wersji Ultimate

Grandland X w topowych odmianach oferuje m.in. alarm przedkolizyjny z funkcją wykrywania pieszych i automatycznym hamowaniem, asystenta pasa ruchu, system wykrywający objawy zmęczenia kierowcy, a także czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Wygodę użytkowania podnosi oferowana seryjnie automatyczna klapa bagażnika, system bezkluczykowego otwierania i uruchamiania auta, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja i podgrzewana kierownica. Najbogatsza wersja Ultimate to dodatkowo skórzane fotele z atestem Akcji na rzecz Zdrowych Pleców (AGR), czarny dach, czarne lusterka i dwukolorowe 19 calowe alufelgi.

Opel Grandland X

Z listy dodatków najpopularniejszy jest pokładowy system multimedialny Navi 5.0 IntelliLink. System kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto jest instalowany w 70 proc. zamawianych samochodów. Zintegrowaną nawigację z mapami drogowymi Europy i widokami 3D można obsługiwać przez 8-calowy kolorowy ekran dotykowy lub polecenia głosowe. Indukcyjną bezprzewodową ładowarka do samartfonów wybrało około 25 proc. kupujących Grandlanda X.

Grupa PSA, do której należy Opel, zdecydowała, że od 2019 roku Grandland X będzie produkowany w zakładzie w Eisenach. Obecnie powstaje we francuskim Sochaux / dziennik.pl

Adaptacyjne diodowe reflektory zamówił co czwarty kupujący. A mogą one działać w siedmiu trybach i dostosowują rozkład wiązki świetlnej do warunków na drodze, bez oślepiania kierowców pojazdów poprzedzających lub nadjeżdżających z przeciwka. Równie popularna wśród klientów jest podgrzewana przednia szyba.

Opel Grandland X w wersji Ultimate

Nowe serce na polskim rynku

Opel dla podsycenia apetytu powiększa w Polsce rodzinę Grandlanda X o nowy turbodoładowany silnik benzynowy 1.6 z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Mechaniczne serce wytwarza 180 KM mocy i moment 250 Nm od 1750 obr./min. Napęd trafia na przednie koła za pośrednictwem ośmiobiegowego automatu.

Niemiecki producent twierdzi, że taki SUV powinien od zera do 100 km przyspieszać w 8 sekund, rozpędzać się do 222 km/h i spalać 5,8 l/100 km. Nowy silnik można mieć razem z wyposażeniem wersji Innovation, Elite lub Ultimate. Cena od 116 tys. zł.