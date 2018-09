Prawdopodobną przyczyną karambolu był silny dym unoszący się z palących się pod wiaduktem śmieci. Najpierw na pasie w kierunku Częstochowy zderzyły się 4 samochody a chwilę później na przeciwnym aż 12 aut.

35-latek został zakleszczony w samochodzie. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydostali go strażacy. Pracownicy pogotowia podjęli reanimację; wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego by przetransportować mężczyznę do szpitala, lekarz stwierdził jednak zgon.

Według dotychczasowych ustaleń, poszkodowanych zostało też 11 innych osób, są sukcesywnie przewożone do szpitali. Z powodu karambolu droga S1 została zablokowana.