Najlepsze i najgorsze samochody 2018 roku – tak nieformalnie można nazwać nowy ranking brytyjskiego magazynu motoryzacyjnego "What Car?”. Eksperci od aut używanych tworząc listę brali pod uwagę oceny ponad 18 tys. kierowców, którzy na podstawie własnych doświadczeń z ostatnich 12 miesięcy ocenili łącznie 159 modeli aut maksymalnie 4-letnich należących do 31 różnych marek.

Badanie obejmowało ocenę częstotliwości i stopnia zaawansowania usterek występujących w samochodach w ciągu ostatniego roku i z podziałem na 14 obszarów: nadwozie, hamulce, silnik, układ elektryczny silnika, układ wydechowy, światła zewnętrzne, układ paliwowy, skrzynia biegów/sprzęgło, wykończenia wnętrza, układy elektryczne bez silnika, układ kierowniczy, zawieszenie i inne.

Właściciele aut podawali w każdej kategorii liczbę dni, przez które ich samochód był wyłączony z jazdy. Respondenci pochwalili się także kosztami jakie musieli ponieść w serwisach - od napraw bezpłatnych gwarancyjnych do tych za ponad 1500 funtów brytyjskich (przeszło 7,2 tys. zł). Większa liczba dni i droższa naprawa obniżały miejsce na liście.

Niezawodność uznano za czynnik, który decyduje o tym, czy kierowcy zachowają swoje samochody i pozostaną wierni wybranej marce. Liczne awarie w znaczący sposób obniżają prawdopodobieństwo, że właściciel auta ponownie zdecyduje się na nowy produkt danego producenta.

Suzuki SX4 S-Cross / Suzuki

Te auta się nie psują

I tak w klasyfikacji generalnej za 100-procentowo niezawodne uznano Suzuki SX4 S-Cross i Toyotę Yaris. Nieznacznie im ustąpił elektryczny Nissan Leaf poprzedniej generacji. Kolejne miejsca to Toyota RAV4 (z lat 2013-2018) i BMW serii 3 (2005-2014).

Najbardziej niezawodne modele Indeks niezawodności (w proc.) 1 Suzuki SX4 S-Cross (od 2013) 100 1 Toyota Yaris (od 2011) 100 3 Nissan Leaf (2011 - 2017) 99,7 4 Toyota RAV (2013 - 2018) 99,6 5 BMW serii 3 (2005 - 2014) 99,5

Najgorsze auta

Największym zaskoczeniem jest ostatnia lokata. Na niechlubnym końcu skali znalazła się Tesla.

Tesla Model S / Tesla / Nick Dimbleby

Amerykański producent samochodów elektrycznych chełpiący się zaawansowaniem technicznym tak podpadł kierowcom, że zamyka stawkę zarówno w klasyfikacji ogólnej modeli jaki i marek.

Najbardziej awaryjne modele Indeks niezawodności (w proc.) 1 Tesla Model S (od 2013) 50,9 2 Land Rover Range Rover (od 2013) 67,3 3 Ford Edge Diesel (od 2016) 70,7 4 Land Rover Range Rover Evoque (od 2011) 73,2 5 Land Rover Discovery Sport (od 2015) 74,7

Najsolidniejsze marki?

Szczyt klasyfikacji generalnej zajmuje Suzuki – użytkownicy aut tej marki uznali je za właściwie bezawaryjne (97,7 proc.).

Suzuki Swift Sport / dziennik.pl

Lexus i Toyota zadowoliły się odpowiednio drugim i trzecim stopniem pudła. Tuż za podium stanęły Kia, Mitsubishi i Subaru. Najwyżej ocenianymi markami europejskimi są Skoda i Alfa Romeo – 7. i 8. lokata.

Miejsce Marka Indeks niezawodności (proc.) 1 Suzuki 97,7 2 Lexus 97,5 3 Toyota 96,8 4 Kia 95,8 4 Mitsubishi 95,8 4 Subaru 95,8 7 Skoda 95,6 8 Alfa Romeo 95,5 9 Hyundai 95,4 10 Seat 95,2 11 Vauxhall 94,6 11 Mazda 94,6 13 Dacia 94,1 14 Fiat 94,0 15 Honda 93,8 16 BMW 93,4 17 Volkswagen 92,9 18 Ford 92,7 19 Renault 91,7 20 Audi 91,5 20 Volvo 91,5 22 Mini 91,2 23 Porsche 90,9 24 Peugeot 89,4 25 Citroen 88,1 26 Mercedes-Benz 88,0 27 Nissan 87,1 28 Jaguar 84,9 29 Jeep 82,7 30 Land Rover 76,5 31 Tesla 57,3

A jak wygląda klasyfikacja w poszczególnych segmentach?

Wśród aut małych najlepsze okazały się Toyota Yaris, Honda Jazz i Suzuki Celerio. Najsłabiej wypadł Peugeot 208.

Kategorię kompaktów wygrał Hyundai i30. Za koreańskim autem jest Audi A3 i Skoda Octavia. Najgorzej oceniono Peugeota 308.

Klasa wyższa (segment D) to pierwsze miejsce Volvo V60. Dalej kolejno jest Opel Insignia i Alfa Romeo Giulia. Co ciekawe Alfa utrzymała się w czołówce, podczas kiedy pozostałe modele debiutują w top 3. Najgorszą ocenę zdobył… Mercedes Klasy C.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio / Alfa Romeo

Wśród samochodów premium króluje Mercedes Klasy E przed BMW serii 5 i Jaguarem XF wcześniejszej generacji. Aktualny XF wyhamował na… ostatnim miejscu w klasie.

Poszukując małego modelu SUV warto brać pod uwagę Suzuki SX4 S-Cross, które zostało najwyżej ocenione za niezawodność. Za japońskim autem są Peugeot 2008 i Opel Mokka. Citroen C4 Cactus wylądował na ostatnim miejscu.

Suzuki SX4 S-Cross / Suzuki

Kia Sportage to najbardziej niezawodny SUV rodzinny. Nieznacznie mniej punktów przypadło Audi Q3 z silnikiem benzynowym i Peugeot 3008. Koniec tabeli należy do Nissana Qashqaia i Audi Q3 z silnikiem Diesla.

Duży SUV? Najlepsze oceny to kolejno Toyota RAV4, BMW X5 i Audi Q5. Najgorsze wyniki zanotował Ford Edge i Range Rover.

Mercedes klasy B, Volkswagen Golf Plus i Ford C-Max to najbardziej niezawodne rodzinne vany. Najsłabiej wypadł Citroen C4 Picasso.

W kategorii samochodów hybrydowych i z napędem czysto elektrycznym najlepiej wypadły kolejno: Nissan Leaf, Toyota Yaris hybrid i Mitsubishi Outlander PHEV. Najgorzej wypadła Tesla Model S.