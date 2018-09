Holding 1, do którego należy m.in. motoryzacyjny potentat Grupa PGD, utworzył nową spółkę na potrzeby elektromobilności. Pod nazwą Electric Vehicles Poland (EVP) kryje się przedsiębiorstwo, które ma specjalizować się w sprzedaży i serwisowaniu całkowicie elektrycznych minisamochodów.

A pierwszą umowę importerską EVP podpisała z chińskim producentem samochodów elektrycznych Zhi Dou Electric Vehicle, który podobnie jak Volvo, należy do koncernu Zhejiang Geely Holding Group.

ZD D2S / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Polska spółka na początek wprowadzi na rynek elektryczny model ZD D2S.

– ZD to firma, która zajęła się segmentem mikromobilności miejskiej. Tą marką chcemy zawojować polskie miasta – powiedział dziennik.pl Adam Pietkiewicz, prezes Holdingu 1.

Samochody mają być dostępne w sześciu największych polskich aglomeracjach, sukcesywnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

ZD D2S / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Za styl ZD D2S odpowiadają włoscy styliści. Projekt został następnie wykupiony przez chiński koncern Geely Holding Group. Autko waży ok. 700 kg, ma 2,8 m długości i 1,54 m szerokości. Sercem jest silnik elektryczny o mocy 30 kW (90 Nm). Przyspieszenie od 0 do 50 km/h ma trwać ok. 5 sekund.

Ładowanie do pełna trwa ok. 7-8 godzin. Żywotność akumulatorów polimerowo-litowych obliczono na 2 tys. cyklów.

Zasięg? Producent obiecuje 257 km (przy 45 km/h). Ale faktycznie jest ciut inaczej...

– Przetestowaliśmy ten samochód w ruchu miejskim i wiemy, że jego zasięg to 150 km. Co dla typowego użytkownika, osoby prywatnej wystarczy na kilka dni. A firmie może służyć przez cały dzień z nocnym ładowaniem. Co ważne, dzięki swojej homologacji tym samochodem mogą również jeździć nastolatkowi od 16 roku życia – wyjaśnił nam Pietkiewicz.

Jak usłyszeliśmy samochód składa się z 500 części, więc serwis będzie bardzo prosty, szybki i tani. Dla porównania klasyczny samochód spalinowy to ok. 25 tys. elementów.

ZD D2S / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Ceny ZD D2S?

– Ten najmniejszy i najtańszy samochód elektryczny będzie dostępny na polskim rynku od listopada. Ale dzisiaj mogę już zdradzić, że rząd wielkości to będzie 40 tys. zł plus podatek VAT, plus wynajem baterii – powiedział dziennik.pl Adam Pietkiewicz.

ZD D2S jest już eksportowany z Chin m.in. do Słowacji, Niemiec, Czech czy Francji. Tam cieszy się dużą popularnością.

ZD D2S / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

ZD D2S / Zhi Dou Slovensko