Policja kończy wakacje i szykuje się do nowego roku szkolnego. Z tej okazji zorganizowano aż dwie ogólnopolskie akcje – pierwsza dostała kryptonim "Ostatni weekend wakacji", drugą nazwano "Bezpieczna droga do szkoły".

Od piątku do późnego niedzielnego wieczora (2 września) potrwa pierwsza akcja. Na drogach pojawi się więcej patroli niż zazwyczaj - każdego dnia służbę ma pełnić ok. 5 tys. funkcjonariuszy.

– Na głównych szlakach komunikacyjnych skupimy się na upłynnianiu ruchu, by ludzie mogli spokojnie wrócić do domu z miejsc wypoczynku. W następnej kolejności będziemy kontrolować prędkość i wyłapywać piratów drogowych, bo zbyt szybka jazda to najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków drogowych. A kiedy już dojdzie do zatrzymania policjant oczywiście sprawdzi trzeźwość kierowcy – mówi dziennik.pl podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Poza wyłapywaniem za zbyt szybką jazdę mundurowi będą także zatrzymywać kierowców za niebezpieczne manewry. A lista obejmuje m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, przekraczanie linii ciągłych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Karą może skończyć się także jazda bez włączonych świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej. Policjanci skontrolują wymagane prawem dokumenty, stan techniczny i wyposażenie pojazdów.

Kobryś podkreślił, że w trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzą również sposób podróżowania pasażerów w szczególności tych najmłodszych oraz jak przewożone są bagaże czy inne przedmioty.

– Do egzekwowania od kierowców przestrzegania przepisów i ograniczeń prędkości będzie wykorzystywany cały nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje policja - w szczególności laserowe mierniki z wizualizacją oraz wideorejestratory – wylicza przedstawiciel KGP.

Lasery i "tajne" radiowozy BMW

W trakcie trzech dni działań drogówka do kontroli prędkości użyje całego arsenału. W ruch pójdzie m.in. 200 amerykańskich laserowych mierników LTI 20/20 TruCam. Sprzęt ma wbudowaną kamerę oraz ekran, na którym można odtworzyć nagranie. Właśnie te urządzenia - poza pomiarem prędkości - potrafią czasami zajrzeć do auta i udokumentować rozmowę przez telefon, lub jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Policja uważa, że na filmie nagranym przez miernik LTI 20/20 TruCam można dokładnie zobaczyć sytuację, w której funkcjonariusz dokonywał pomiaru. Dodatkowo, gdy pojazd zbliży się na ok. 70 m, urządzenie wykona zdjęcie. Z instrukcji wynika, że urządzenie umożliwia pomiar nawet z odległości 1200 m, ale zgodnie z zaleceniami policjanci mają używać tego miernika stojąc 300-400 m od samochodu / policja.pl

Wśród setek nieoznakowanych radiowozów za drogach pojawi się też 90 BMW serii 3 z napędem na cztery koła. Policjanci w bawarskich autach używają wideorejestratorów Videorapid 2a polskiej firmy Zdrad – w przypadku kamery zamontowanej z tyłu te urządzenia także widzą, co w trakcie jazdy robi namierzony kierowca.

Jak rozpoznać nowe nieoznakowane BMW policji? Zobacz wideo:

Policyjne BMW 330i xDrive to samochód wyposażony w dwulitrowy turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 252 KM (350 Nm). Rozpędza się do 100 km/h w 5,8 s. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

Wyświetlana na nagraniu prędkość jest mierzona na kołach radiowozu. Żeby wykonać poprawny pomiar, BMW z wideorejestratorem musi na początku i na końcu odcinka pomiarowego znajdować się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu / BMW

Gdzie noga z gazu?

Dziennik.pl poprosił operatora systemu Yanosik o wskazanie dróg, na których policja najbardziej lubi kontrolować. Przy okazji udało się wyznaczyć trasy obarczone niebezpieczeństwem wypadku. Przed wyjazdem warto zatem przyjrzeć się w jakich miejscach trzeba zachować szczególną ostrożność.

Najczęściej kontrolowaną przez policję trasą w Polsce jest droga krajowa nr 1. Tam w ciągu 3,5 miesiąca użytkownicy systemu zgłosili ponad 21 kontroli prędkości na 1 km drogi. Nieco mniej, ale nadal w czołówce rankingu uplasowała się droga nr 86, gdzie odnotowano 20 kontroli na 1 km. Podium zamyka droga krajowa nr 97 łącząca Rzeszów z autostradą A4. Choć trasa ta liczy zaledwie 6 km to użytkownicy systemu bardzo często zgłaszali na niej kontrole prędkości: aż 14 w przeliczeniu na 1 km.

Wśród najczęściej kontrolowanych dróg krajowych w Polsce znalazły się także trasy: 95, 80, 7, 81, 47, 98, 49.

Tam jest największe prawdopodobieństwo spotkania patrolu drogówki / Yanosik

Drogi najczęściej kontrolowane a wypadki

Czy częste miejsca kontroli idą w parze z wypadkami? Specjaliści Yanosika porównali dane ze statystykami raportu o najbardziej niebezpiecznych drogach w Polsce (CZYTAJ WIĘCEJ>>). I jak się okazało istnieją w tym przypadku duże powiązania.

Aż 8 na 10 tras znalazło się zarówno w zestawieniu najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce, jak i w gronie dróg najczęściej kontrolowanych przez policję.

W poniższej tabeli drogi te zostały wyróżnione kolorem szarym. Oznacza to, że działania policji mogą być spójne z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.

Noga z gazu, bo może być niebezpiecznie / Yanosik

W jakich miejscach jest najwięcej kontroli?

Skoro wiadomo jakie drogi krajowe są najczęściej kontrolowane, to warto przyjrzeć się ich konkretnym odcinkom, na których szczególnie koncentruje się policja.

Drogi zostały podzielone na fragmenty odpowiadające obszarom gminnym. Poniższa mapa prezentuje 10 odcinków przebiegających przez teren danej gminy, na których najczęściej sprawdzana jest prędkość.

Polskie drogi "lubiane" przez policję / Yanosik

Po wakacjach jeszcze pięć dni policyjnej akcji

Po zakończeniu ostatniego weekendu wakacji policjanci drogówki od poniedziałku 3 września do piątku 7 września będą zaangażowani w drugą akcję "Bezpieczna droga do szkoły". Jak usłyszeliśmy w KGP mundurowi już teraz po kontroli w rejonach szkół w całej Polsce wskazali kilkaset miejsc wymagających poprawy oznakowania czy elementów infrastruktury drogowej.

– Przez pięć dni działań w godzinach porannych w okolicach szkół będzie można spotkać stałe patrole policji. Funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia. Będą też uczestniczyć w lekcjach wychowania komunikacyjnego. Omówią najważniejsze przepisy ruchu drogowego, udzielą dzieciom porad praktycznych oraz wskażą najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły – zapowiada Kobryś.

Policjant przypomina rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. – Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej - nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych – wyjaśnia i przypomina o noszeniu odblasków.

– Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni – mówi Kobryś.

Policja uczula też rodziców, by podwożąc swoje pociechy na lekcje "nie wjeżdżali samochodem do szkoły".