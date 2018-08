Redakcja Dziennik.pl

GSi – taki emblemat Opel w latach 80. zastrzegł dla swoich usportowionych, mocniejszych aut. Jako pierwsze pojawiły się modele Manta GSi i Kadett GSi (1.8/115 KM) w 1984 r. Ostatnim Oplem GSI była Corsa D z 2012 roku. Teraz niemiecka firma przypomniała sobie o korzeniach. Do niedawno wprowadzonej na rynek Insignii GSi właśnie dołączyła nowa Corsa GSi.

Opel Corsa GSi / Opel

Kieszonkowa rakieta niemieckiej marki jest napędzana turbodoładowanym silnikiem 1.4, który gwarantuje moc 150 KM i 220 Nm momentu obrotowego (producent obiecuje zużycie paliwa w cyklu mieszanym na poziomie ok. 6,3 l/100 km ). Corsa GSi od zera do 100 km/h ma przyspieszać w 8,9 sekundy. Ale większe wrażenie zrobi elastyczność – niemieckie auto przyspiesza od 80 do 120 km/h na piątym biegu w 9,9 sekundy. Prędkość maksymalna - 207 km/h.

Opel Corsa GSi / Opel

Producent twierdzi, że turbodoładowany silnik współpracujący z sześciobiegową skrzynią o krótkich przełożeniach zapewnia imponującą dynamikę zwłaszcza na "dwójce" i "trójce", a maksymalny moment obrotowy dostępny w szerokim zakresie od 3000 do 4500 obr./min zachęca do sportowej jazdy.

Opel Corsa GSi / Opel

Współczesna Corsa GSi – śladem większej siostry – przeszła testy na Północnej Pętli Nurburgingu. Zakręty słynnego toru pomogły w oszlifowaniu zawieszenia, które zaadoptowano z odmiany OPC.

Opel Corsa GSi / Opel

Sylwetka Corsy po sportowym treningu wydaje się być bardziej smukła, bez grama tłuszczu. Wymuskaną karoserię przecinają wloty powietrza – dwa na krańcach zderzaka i na masce nad osłoną chłodnicy. Spoilery nie są tu na pokaz – inżynierowie twierdzą, że poprawiają docisk auta przy wyższych prędkościach. Samochód może być wyposażony w opcjonalne 18-calowe alufelgi z oponami o zwiększonej przyczepności i rozmiarze 215/40 R18.

Opel Corsa GSi / Opel

Przy urządzaniu kabiny projektanci postarali się o sportową atmosferę. Lista uszlachetniaczy obejmuje kubełkowe fotele Recaro, czarną podsufitkę, aluminiowe pedały i obszyty skórą lewarek skrzyni biegów. Rozrywkę i łączność z internetem może zapewniać opcjonalny system multimedialny IntelliLink kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto.

Cena? Opel Corsa GSi w Polsce kosztuje od 83 300 zł.

Opel Corsa GSi / Opel