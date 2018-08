Redakcja Dziennik.pl

Do uszkodzenia samochodów doszło kilka tygodni temu na osiedlowym parkingu w Olkuszu. Wówczas nie udało się ustalić, kto zniszczył auta. Dopiero zatrzymanie w ubiegłym tygodniu kobiety, poszukiwanej do odbycia kary więzienia za kradzieże, pomogło rozwiązać tę sprawę.

Policjanci skojarzyli, że zatrzymana 29-latka przypomina sprawczynię zniszczenia samochodów. Zapytana o to zdarzenie przyznała się do ich uszkodzenia.

Wyjaśniła, że była pijana i zdenerwowana. Postanowiła dać upust swoim emocjom i ostrym narzędziem porysowała zaparkowane na osiedlu auta.

Zanim kobieta została przewieziona do zakładu karnego, by odbyć karę za kradzieże, usłyszała zarzut uszkodzenia mienia. Za to grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.