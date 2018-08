Redakcja Dziennik.pl

Zbliża się liturgiczne święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz państwowe obchody Święta Wojska Polskiego. Obie uroczystości obchodzone są 15 sierpnia (w środę) – ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy. Ale dodatkowo biorąc urlop w czwartek i piątek (16-17 sierpnia) można cieszyć się krótkimi wakacjami…



Z wypoczynku nie skorzystają jednak policjanci drogówki – będą zajęci ogólnopolską akcją pod kryptonimem "Bezpieczny sierpień 2018", która potrwa od 14 do 16 sierpnia. A działania rozpoczną się od mocnego akcentu…

– Doświadczenia lat minionych wskazują, że w tym czasie znacznie nasila się ruch turystyczno-wypoczynkowy, na trasach pojawia się znacznie więcej pojazdów. Tym samym rośnie ryzyko wypadków drogowych. Dlatego już we wtorek 14 sierpnia od szóstej rano w całej Polsce ruszymy z jednodniową akcją prewencyjną "Kaskadowy pomiar prędkości" – powiedział dziennik.pl podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Na czym polega ów kaskadowy pomiar prędkości?

– Kontrola jest prowadzona na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Mogą brać w niej udział dwie, trzy lub więcej załóg radiowozów policyjnych lub patroli motocyklowych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku trasy. Wszystko po to, by utemperować kierowców, którzy zaraz po minięciu patrolu wciskają gaz – wyjaśnił przedstawiciel KGP i podkreślił, że ze wzrostem prędkości pojazdu wydłuża się droga jego hamowania, trudniej nad nim zapanować. W efekcie z powodu zbyt szybkiej jazdy w wypadkach giną nie tylko kierowcy i ich pasażerowie, ale również inni uczestnicy ruchu drogowego m.in. piesi, rowerzyści.

Policyjne motocykle BMW / Polska Agencja Prasowa / Tytus mijewski

– Nadmierna prędkość jest najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków drogowych w Polsce. Dlatego każdego dnia akcji "Bezpieczny sierpień 2018" na drogach pojawi się ponad 5 tys. funkcjonariuszy ruchu drogowego, czyli około tysiąca więcej niż zazwyczaj – zapowiedział policjant i dodał, że osoby, które będą łamać przepisy muszą liczyć się z konsekwencjami.

– Do egzekwowania od kierowców przestrzegania ograniczeń prędkości będzie wykorzystywany cały nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje policja - w szczególności laserowe mierniki z wizualizacją oraz wideorejestratory – wyliczył Kobryś.

Policja uważa, że na filmie nagranym przez miernik LTI 20/20 TruCam można dokładnie zobaczyć sytuację, w której funkcjonariusz dokonywał pomiaru. Dodatkowo, gdy pojazd zbliży się na ok. 70 m, urządzenie wykona zdjęcie. Z instrukcji wynika, że urządzenie umożliwia pomiar nawet z odległości 1200 m, ale zgodnie z zaleceniami policjanci mają używać tego miernika stojąc 300-400 m od samochodu / policja.pl

Złapią nie tylko za prędkość

Poza łowieniem piratów drogowych ze zbyt ciężką nogą policjanci będą również reagować m.in. na wszelkie nieprawidłowe zachowania kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów), badać trzeźwość kierowców oraz eliminować z ruchu pojazdy niesprawne technicznie.

Przedstawiciel KGP przypomina też o zapinaniu pasów bezpieczeństwa – nie tylko przez kierowcę i pasażera z przodu, ale też podróżujących na tylnej kanapie.

– Nie jest trudno sobie wyobrazić, co się stanie w razie niebezpiecznej sytuacji. Człowiek siedzący z tyłu, który nie zapiął pasów może swoim ciałem zranić lub nawet zabić osobę jadącą przed nim. Prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko utraty życia – radzi.

Policjant uczula też kierowców aut na użytkowników jednośladów (motocykle, motorowery, rowery). – Przy skrzyżowaniach z przejazdami dla rowerzystów należy zachować szczególną ostrożność. Przyjrzeć się nawet kilkakrotnie, poprosić o pomoc pasażerów – podpowiada Kobryś.

Ale i sami rowerzyści muszą się o siebie zatroszczyć...

– Każdy musi zadbać o własne bezpieczeństwo, a gwarantuje to skuteczna obserwacja innych uczestników ruchu drogowego i przewidywanie ich zachowań. Pierwszeństwo przejazdu nikogo nie zwalnia z myślenia. Rower rozpędzony tylko do 25 km/h w ciągu sekundy pokonuje 7 metrów, w takim przypadku kierowca auta czasem może nie zdążyć zareagować. Apeluję o jazdę w kasku, ostrożność i rozsądek. Ślepy pęd w najgorszym wypadku może zaprowadzić na cmentarz – przestrzega policjant.

Lasery i "tajne" radiowozy BMW

W trakcie trzech dni działań drogówka do kontroli prędkości użyje całego arsenału. W ruch pójdzie m.in. 200 amerykańskich laserowych mierników LTI 20/20 TruCam. Sprzęt ma wbudowaną kamerę oraz ekran, na którym można odtworzyć nagranie. Właśnie te urządzenia - poza pomiarem prędkości - potrafią czasami zajrzeć do auta i udokumentować rozmowę przez telefon, lub jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Wyświetlana na nagraniu prędkość jest mierzona na kołach radiowozu. Żeby wykonać poprawny pomiar, BMW z wideorejestratorem musi na początku i na końcu odcinka pomiarowego znajdować się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu / BMW

Wśród setek nieoznakowanych radiowozów za drogach pojawi się też 90 BMW serii 3 z napędem na cztery koła. Policjanci w bawarskich autach używają wideorejestratorów Videorapid 2a polskiej firmy Zdrad – w przypadku kamery zamontowanej z tyłu te urządzenia także widzą, co w trakcie jazdy robi namierzony kierowca.

Jak rozpoznać nowe nieoznakowane BMW policji? Zobacz wideo:

Policyjne BMW 330i xDrive to samochód wyposażony w dwulitrowy turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 252 KM (350 Nm). Rozpędza się do 100 km/h w 5,8 s. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

Gdzie noga z gazu?

Dziennik.pl poprosił operatora systemu Yanosik o wskazanie dróg, na których policja najbardziej lubi kontrolować. Przy okazji udało się wyznaczyć trasy obarczone niebezpieczeństwem wypadku. Przed wyjazdem warto zatem przyjrzeć się w jakich miejscach trzeba zachować szczególną ostrożność.

Najczęściej kontrolowaną przez policję trasą w Polsce jest droga krajowa nr 1. Tam w ciągu 3,5 miesiąca użytkownicy systemu zgłosili ponad 21 kontroli prędkości na 1 km drogi. Nieco mniej, ale nadal w czołówce rankingu uplasowała się droga nr 86, gdzie odnotowano 20 kontroli na 1 km. Podium zamyka droga krajowa nr 97 łącząca Rzeszów z autostradą A4. Choć trasa ta liczy zaledwie 6 km to użytkownicy systemu bardzo często zgłaszali na niej kontrole prędkości: aż 14 w przeliczeniu na 1 km.

Wśród najczęściej kontrolowanych dróg krajowych w Polsce znalazły się także trasy: 95, 80, 7, 81, 47, 98, 49.

Tam jest największe prawdopodobieństwo spotkania patrolu drogówki / Yanosik

Drogi najczęściej kontrolowane a wypadki

Czy częste miejsca kontroli idą w parze z wypadkami? Specjaliści Yanosika porównali dane ze statystykami raportu o najbardziej niebezpiecznych drogach w Polsce (CZYTAJ WIĘCEJ>>). I jak się okazało istnieją w tym przypadku duże powiązania.

Aż 8 na 10 tras znalazło się zarówno w zestawieniu najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce, jak i w gronie dróg najczęściej kontrolowanych przez policję.

W poniższej tabeli drogi te zostały wyróżnione kolorem szarym. Oznacza to, że działania policji mogą być spójne z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.

Noga z gazu, bo może być niebezpiecznie / Yanosik

W jakich miejscach jest najwięcej kontroli?

Skoro wiadomo jakie drogi krajowe są najczęściej kontrolowane, to warto przyjrzeć się ich konkretnym odcinkom, na których szczególnie koncentruje się policja.

Drogi zostały podzielone na fragmenty odpowiadające obszarom gminnym. Poniższa mapa prezentuje 10 odcinków przebiegających przez teren danej gminy, na których najczęściej sprawdzana jest prędkość.