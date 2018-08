Redakcja Dziennik.pl

Informację o zamknięciu prowadzonego przez mysłowickich funkcjonariuszy śledztwa w tej sprawie poinformował zespół prasowy śląskiej policji. W nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Mysłowicach postępowaniu podejrzanym przedstawiono łącznie 353 zarzuty, większość z nich ma charakter korupcyjny. Sprawcy przyznali się do zarzucanych im czynów i zdecydowali, że chcą dobrowolnie poddać się karze.

Według śledczych, przestępczy proceder trwał w latach 2014-2017. Właściciel ośrodka oraz ratownik mieli fałszować dokumentację dotyczącą zajęć teoretycznych, praktycznych oraz z udzielania pierwszej pomocy podczas kursów na prawo jazdy.

Sprawcy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. Prokurator skierował już w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Za zarzucane mężczyznom przestępstwa może grozić nawet 8 lat więzienia. Sąd jednak może przychylić się do wniosku oskarżonych o dobrowolnym poddaniu się karze.