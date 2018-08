Redakcja Dziennik.pl

ZTM informuje, że utrudnienia rozpoczną się w sobotę 11 sierpnia o godzinie 23 i potrwają do godziny 11 w niedzielę. Ponadto w niedzielę, od godz. 3 do 11 oraz od 13.20 do 14 tramwaje nie będą się zatrzymywały na przystankach Most Gdański i Wybrzeże Helskie. Od 13.20 do 14.00 autobusy nie będą jeździły mostem Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

O godzinie 23 w sobotę zamknięte zostaną ulice: Wybrzeże Gdyńskie od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Gdańskiego, Wybrzeże Gdańskie od mostu Gdańskiego do R. Sanguszki i Z. Krasińskiego, od pl. T. W. Wilsona do ul. Wybrzeże Gdyńskie. Autobusy linie 114, 118, 185, 385 częściowo zmienią swoje trasy.

Od godziny 2 nad ranem zamknięte zostaną ulice: R. Sanguszki od ul. Zakroczymskiej do Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Gdańskie od R. Sanguszki do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, Nowy Zjazd, Grodzka, Wybrzeże Kościuszkowskie, Karowa od Browarnej do Wybrzeże Kościuszkowskie, Lipowa od Browarnej do Dobrej, Dobra od Lipowej do Karowej, Wioślarska, Ludna od Solec do Wioślarskiej, Solec od Wioślarskiej do mostu Łazienkowskiego oraz jezdnia zachodnia od mostu Łazienkowskiego do ul. Łazienkowskiej, zachodnia jezdnia Czerniakowskiej od Łazienkowskiej do J. Gagarina. Zmienią się trasy kolejnych linii 105, 107, 159, 108, 114, 118, 127, 141, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N16, N66, N33, N83.

W niedzielę między godziną 3 a 11 piesi i rowerzyści nie będą mogli poruszać się po moście Gdańskim. Autobusy i tramwaje będą jeździć normalnie. Tramwaje nie będą zatrzymywały się jednak na przystankach Most Gdański i Wybrzeże Helskie. Ostatnie zmiany planowane są w godzinach 13.20 – 14, kiedy nad Wisłostradą przelatywać będą samoloty. Dla pieszych, rowerzystów i autobusów zamknięty zostanie most Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Nie jest planowane wyłączenie ruchu tramwajowego. Autobusy linii 160, 190, 227, 500 i 527 będą jeździły w tym czasie na trasach skróconych, natomiast linii 409 - objazdem.

Z powodu montażu i demontażu trybun, do czwartku, 16 sierpnia, do godziny 6 wyłączony z ruchu będzie prawy pas ulicy Wybrzeże Gdańskie w kierunku Mokotowa, pomiędzy R. Sanguszki i Boleść. W tym czasie nie będzie funkcjonował przystanek Sanguszki 01.

Formacje biorące udział w defiladzie zgrupują się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krasińskiego do Mostu Gdańskiego. Przemarsz wojsk i przejazd pojazdów, w godz. 13– 15, rozpocznie się na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z ulicą Karową. Punkt kulminacyjny będzie znajdował się przy parku fontann wodnych, gdzie – jak zapowiadają organizatorzy - defiladę przyjmie prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak.

Podczas tegorocznych obchodów, przypadającego 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej, żołnierskiego święta wojskowa defilada będzie poruszać się po nowej trasie - po "Wisłostradzie" wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły, a nie jak w ubiegłych latach al. Ujazdowskimi.

W Wielkiej Defiladzie Niepodległości ulicami stolicy przemaszeruje ponad tysiąc żołnierzy m.in. z wojsk: lądowych, specjalnych, obrony terytorialnej; sił powietrznych i marynarki wojennej. i 900 rekonstruktorów – pieszych i konnych. Planowany jest przejazd blisko 200 wojskowych pojazdów m.in. transporterów Rosomak, armatohaubic Krab, samochodów humvee, transporterów Stryker, czołgów Abrams, Twardy i Leopard, a także transporterów minowania narzutowego Kroton. Na niebie zaprezentuje się ponad 100 maszyn m.in. samoloty TS-11 Iskra, M-28 Bryza, C-295M, C-130, M-346, G550 oraz B737 oraz F-16 Jastrząb, a także śmigłowce - SW-4 Puszczyk, Mi-2 i W-3.