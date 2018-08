Redakcja Dziennik.pl

– W ciągu pięciu dni akcji TIR policjanci w całym kraju przeprowadzili niemal 4 tys. kontroli samochodów ciężarowych. Ujawniliśmy ponad 600 wykroczeń, które zakończyły się mandatami – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Kobryś wyliczył, że w 328 przypadkach kierowcy ciężarówek złamali zakaz i wyprzedzali. Pozostałe wykroczenia polegały na utrudnianiu i tamowaniu przejazdu na drogach szybkiego ruchu (m.in. przez bardzo długie wyprzedzanie lub "szeryfowanie"). Przy okazji akcji mundurowi zatrzymali już niemal 2 tys. kierowców, którzy byli po użyciu alkoholu (0,2-0,5 promila - jest to wykroczenie) lub pod jego wpływem (ponad 0,5 promila - przestępstwo).

Ścigają z lądu i powietrza

W ogólnopolskiej akcji "TIR" biorą udział m.in. nowe nieoznakowane radiowozy BMW. Policjanci do obserwacji dróg używają także śmigłowca i dronów. Codzienne kontrole trwają od 6.00 do 22.00.

Jak długo drogówka zamierza "ścigać" tirowców? – Zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów ciężarowych należą niezmiennie do tych najtragiczniejszych w skutkach. Nieprzestrzeganie przepisów, zmęczenie wynikające z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowcy, nadmierna prędkość, przeładowanie, alkohol i stan techniczny pojazdu, to wciąż główne przyczyny tych wypadków. Dlatego akcja potrwa do odwołania – odparł Kobryś.

Kierowcy TIR-ów są karani przede wszystkim za wyprzedzanie na zakazie, blokowanie ruchu przez bardzo długie wyprzedzanie, przekraczanie dozwolonej prędkości. Konsekwencją tych wykroczeń może być mandat w do 500 zł i nawet 6 punktów karnych / policja.pl

Przedstawiciel KGP przypomina też o wakacyjnych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski do 2 września 2018 r. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w dniach: w piątek (od 18.00 do 22.00), w sobotę (od 8.00 do 14.00) i w niedzielę (od 8.00 do 22.00). Dodatkowo zakaz obowiązuje też w dniu 15 sierpnia 2018 r. (od 8.00 do 22.00) i w dzień poprzedzający, czyli 14 sierpnia 2018 r. (od 18.00 do 22.00).