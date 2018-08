Redakcja Dziennik.pl

Fiat Punto przechodzi do historii motoryzacji. Koncern Fiat Chrysler Automobiles zdecydował o zakończeniu produkcji i nie ma już możliwości zamówienia tego auta. Włosi wykluczają też plany wprowadzenia następcy. Powody? Fiat ma w ofercie Tipo, które kosztuje podobnie do Punto, a jest nowszą, przestronniejszą i lepiej wyposażoną konstrukcją. Kolejna sprawa to zmiana upodobań. Kierowcy nie chcą więcej zwykłych aut miejskich, wolą poręczniejsze crossovery – dla nich Fiat oferuje model 500X.

Największym powodzeniem cieszyła się pierwsza generacja Punto, produkowana w latach 1993-1999, która powstawała w trzech włoskich fabrykach oraz w Tychach. W tamtych czasach samochód przyciągał pięknym i funkcjonalnym nadwoziem. Łącznie wyprodukowano przeszło 3,40 mln sztuk następcy Fiata Uno. Wraz z premierą trzeciej generacji firma zdecydowała się na nową nazwę Punto Evo (w 2009 roku po raz pierwszy w historii koncern samochodowy zorganizował premierę auta na okręcie marynarki wojennej CZYTAJ WIĘCEJ>>). Po dwóch latach na klapę powróciła nazwa Punto. Łącznie w ciągu 25 lat wyprodukowano niemal 9 mln egzemplarzy tego auta.

Fiat Punto Evo na pasie startowym lotniskowca Cavour w Zatoce Liguryjskiej / Fiat

Nikt nie zapłacze po Punto?

Jeśli jednak ktoś uparcie myśli o Punto, to może spróbować upolować ten samochód w trwającej do 25 sierpnia wyprzedaży. Na placach u dilerów zdarzają się pojedyncze sztuki za ok. 40 tys. zł.

Z drugiej strony po przejrzeniu na chłodno ogólnopolskiej oferty korzystniejszym wyborem wydaje się Fiat Tipo, który obecnie dzięki promocji jest tańszy do 10 tys. zł. W efekcie kierowcy mogą jeszcze trafić nowego Tipo sedan z benzynowym silnikiem 1.4/95KM w cenie 42,9 tys. zł - to najtańsza oferta na rynku. Wyposażenie standardowe zawiera już m.in. klimatyzację, radio z portem USB, sześć poduszek powietrznych centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku, światła do jazdy dziennej, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz elektrycznie wspomagany układ kierowniczy z dwoma trybami pracy wraz z dwupłaszczyznowo regulowaną kolumną kierownicy (wcześniej ten konkretny samochód dostępny od ręki u dilera był wyceniony na 49,3 tys. zł; podobny model na zamówienie – od 45 900 zł). A inne modele Fiata? Crossover 500X i rodzinny 500L są tańsze o 14 500 zł każdy.

Fiat Tipo 5d / dziennik.pl

W wakacje Tipo ulubionym Fiatem Polaków

Fiat Chrysler Automobiles Poland twierdzi, że lipiec był rekordowy dla wszystkich marek z oferty. W pierwszym miesiącu wakacji Polacy zarejestrowali 1931 nowych samochodów Fiata – takiego miesiąca nie było od 2011 roku. O wyniku zdecydował Tipo - kierowcy kupili 1210 sztuk tego auta. To najwięcej od dnia wprowadzenia na polski rynek. W efekcie Tipo jest na 1. miejscu wśród modeli wybieranych przez klientów indywidualnych (nie na firmę).

Fiat Tipo 5d / dziennik.pl

Także Jeep zapisał lipiec jako rekordowy w historii obecności w Polsce - 535 nowych zarejestrowanych samochodów. Na wynik zapracował Renegade (302 sztuki) oraz nowy Compass (150 aut).

Nowy Jeep Compass jest dostępny ze zniżką do 33 000 zł, a Renegade w cenie niższej do 22 500 zł / dziennik.pl

Lipcowa sprzedaż Alfy Romeo i Abartha także poszybowała - zarejestrowano odpowiednio 165 i 14 aut. Dla Alfy to najlepszy miesięczny wynik od 6 lat. A najczęściej wybieranym modelem był SUV Stelvio (70 sztuk).