Lasy Państwowe przesiadają się do samochodów elektrycznych, na które wydadzą niemal 2,5 mln zł. W trakcie postępowania przetargowego urzędnicy dostali do wyboru dwie oferty. Jedną złożył szczeciński diler BMW i mini, a drugą przedstawiciel Grupy Volkswagen.

Z ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wynika, że leśnicy za najkorzystniejszą uznali propozycję BMW. W efekcie instytucja powiększy flotę o 15 elektrycznych BMW i3 - jedno takie auto warte jest od ok. 165 tys. zł do ponad 200 tys. zł. Poza elektrycznymi "bemekami" przybędzie też nowy dostawczak na prąd – wybór padł na nissana e-NV200. Wszystkie auta w garażach Lasów Państwowych mają pojawić się jesienią 2018 roku.

Skąd pomysł na zakup aut na prąd? Urzędnicy Lasów Państwowych tłumaczą, że zamówienie wynika z projektu "Las energii", w którym jednym z priorytetów jest "bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska poprzez zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń". W ich ocenie, zakup 16 aut to obecnie największy przetarg na flotę samochodów elektrycznych dla firmy państwowej.

Kupując nowe elektryki, Lasy Państwowe mają dołożyć cegiełkę do rządowej wizji, która przewiduje, że od 2020 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie administracji państwowej ma wynosić 10 proc., a trzy lata później powinien wzrosnąć do 20 proc.

– Dbanie o środowisko i zachowanie zasobów przyrodniczych jest dla Lasów Państwowych priorytetem – stwierdził Jerzy Fijas, kierownik projektu. – Oprócz oczywistej "zeroemisyjności" dla leśników ważne są także inne walory tego typu samochodów, np. nie wytwarzają one hałasu, a bateria może być wtórnie wykorzystana jako magazyn energii – dodał.

Zupełnie inne zdanie na ten temat mają internauci. Na Twitterze nie szczędzili ostrych słów. Samochody te nie nadają się do pracy w lesie, ale za to są doskonałe do komfortowego przemieszczania się leśnych biurokratów w miastach – czytamy na profilu "Nasze Lasy".

LasyPaństwowe właśnie kupiły 15 takich samochodów BMW. Nie były tanie - jeden kosztował około 160 tys. zł, ale za to są niby ekologiczne ;)

BMW i3 po naładowaniu akumulatorów do pełna powinno zapewnić realny zasięg 200 km. To jest raczej wyzwaniem, bo kierowca w ruchu miejskim musi wykazać się lekką nogą, a pogoda powinna być raczej umiarkowana (nie wymaga korzystania z ogrzewania czy klimatyzacji – zużywany prąd skraca zasięg). Bardziej prawdopodobny wynik to ok. 150 km od ładowania do ładowania. Swobodnie wystarcza do załatwiania spraw w mieście, ale już np. szybka wypad choćby z Warszawy do Torunia nie wchodzi w grę...

BMW ma też w ofercie i3 ze spalinowym generatorem zwiększającym zasięg.

BMW i3 imponuje też osiągami. Silnik elektryczny o mocy 170 KM osiąga swój maksymalny moment obrotowy 250 Nm niemal od startu. W efekcie przyspieszenie jest płynne i liniowe. Według danych producenta na sprint od 0 do 100 km/h wystarcza 7,2 s. Prędkość maksymalna została sztucznie ograniczona do 150 km/h. Czas ładowania akumulatora o pojemności 94 Ah zależy od rodzaju ładowarki. Szczęśliwcy mający dostęp do stacji szybkiego ładowania mogą napełnić akumulatory w 80 proc. w zaledwie 40 minut. Ładowanie prądem trójfazowym potrwa już co najmniej 3 godziny.

Lasy Państwowe w planach mają przetarg na dostawę naściennych oraz wolnostojących stacji ładowania.