Redakcja Dziennik.pl

Jak wyjaśniono, w pojazdach tych w pojedynczych przypadkach może dochodzić do wycieku glikolu z chłodnicy systemu odprowadzania spalin i zapalania się go wraz z pozostałościami oleju napędowego w gorących spalinach. O całej sprawie doniósł już wcześniej dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Od przyszłego tygodnia użytkownicy zagrożonych samochodów będą wzywani do warsztatów w celu wymiany wadliwych części. Znajdują się one w samochodach z czterocylindrowymi silnikami wysokoprężnymi wyprodukowanych między kwietniem 2015 i wrześniem 2016 roku oraz w samochodach z 6-cylindrowymi silnikami Diesla wyprodukowanych między lipcem 2012 i czerwcem 2015 roku. W obu przypadkach są to pojazdy serii 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5 i X6.

W Korei Południowej BMW musiało wycofać z tego samego powodu ponad 100 tys. samochodów. Według południowokoreańskich mediów, odnotowano tam około 30 przypadków zapalenia się pojazdów.