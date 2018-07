Redakcja Dziennik.pl

/ Materiały prasowe

Globalna sprzedaż hiszpańskiego producenta wzrosła o 17,6 proc. osiągając całkowitą liczbę 289 900 pojazdów (2017 r.: 246 500). Liczba ta oznacza wzrost o ponad 43 000 pojazdów w porównaniu do tego samego okresu w roku 2017 i pobija rekord sprzedaży ustanowiony w 2000 roku (278 500 sprzedanych egzemplarzy). Równie dobrze pierwsze sześć miesięcy 2018 roku kończy SEAT w Polsce, odnotowując 21 proc. dynamikę rejestracji oraz największą wśród marek popularnych, 44 proc. dynamikę rejestracji dla Klienta prywatnego.

Tylko w czerwcu SEAT sprzedał ponad 50 000 pojazdów na całym świecie (51 400), czyli o 13,7 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2017 roku (45 200). To najlepszy czerwcowy wynik w historii SEAT-a, który jednocześnie przekracza liczbę sprzedanych w 2000 roku egzemplarzy (48 900).

- W pierwszym półroczu 2018 roku odnotowaliśmy gwałtowny wzrost, który przekroczył nasze oczekiwania. Zeszłoroczny wzrost 15 proc. udało się nam znacznie poprawić dzięki sprzedaży SEAT-a Arony. Jesteśmy również pewni wyników w drugiej połowie roku, wszystko dzięki planowanemu wprowadzeniu na rynek CUPRY Ateca oraz SEAT-a Tarraco, które poszerzą naszą ofertę i umożliwią dotarcie do nowych Klientów. Nie zapominamy jednak o wyzwaniach związanych z możliwymi efektami wprowadzenia nowego standardu homologacji samochodów. Tak jak inni producenci samochodów, tak i my przygotowujemy się do zmiany wynikającej z WLTP – podsumowuje Wayne Griffiths, Wiceprezes SEAT-a ds. marketingu i sprzedaży.

/ Materiały prasowe

21 proc. wzrost rejestracji SEAT-a w Polsce

W pierwszym półroczu 2018 roku SEAT zarejestrował na polskim rynku 6 849 nowych pojazdów, co stanowi 21 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Znacząca poprawa wyników to m.in. wynik konsekwentnie prowadzonych działań, mających na celu dotarcie do klienta indywidualnego. – W miesiącach od stycznia do czerwca w 2018 roku dynamika rejestracji przez klienta indywidualnego wzrosła o 44 proc. w porównaniu do roku poprzedniego – to największy wzrost wśród marek popularnych. Dziś SEAT w Polsce ma 2,5 proc. udziału w rynku klienta detalicznego, poprawiając poprzedni wynik o 0,7 proc. (H1 2017: 1,8 proc.). Ostatnie lata traktujemy w kontekście SEAT-a na polskim rynku jako ogromny sukces. Konsekwentnie realizowane przez nas działania oraz ofensywa produktowa, w tym dostarczenie na rynek SUV-ów Ateca i Arona, które doskonale odpowiadają na potrzeby dzisiejszego klienta, sprawiły, że dziś jesteśmy w tym miejscu. Niewątpliwie wraz z rozwojem gamy produktowej i wdrażaniem nowoczesnych technologii z obszaru connectivity, SEAT będzie umacniał swoją pozycję w Polsce – mówi Jakub Góralczyk, Kierownik ds. PR marki SEAT.

Druga połowa 2018 pod znakiem nowości

W drugiej połowie tego roku, SEAT wprowadzi na rynek dwa nowe modele. 18 września swoją premierę będzie miał SEAT Tarraco, który uzupełni ofertę SUV-ów, obecnie składającą się z modeli Ateca i Arona. Tarraco to łacińska nazwa miasta Tarragona. Nazwa ta została wybrana w otwartym głosowaniu przez ponad 140 000 fanów marki, którzy wzięli udział w ostatnim etapie konkursu na nazwę #SEATseekingName. Aby pozostać wiernym formule, nowy SUV zostanie zaprezentowany w Tarraco Arena w mieście Tarragona.

Do Tarraco dołączy CUPRA Ateca, pierwszy model nowej marki CUPRA. Oba auta jeszcze w tym roku wyjadą na polskie drogi.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Jakub Góralczyk tel.: +48 61 62 73 063 | kom.: +48 690 406 063,

e-mail: Jakub.Goralczyk@seat-auto.pl | www.seatmedia.pl

SEAT jest jedyną firmą z sektora motoryzacyjnego, która projektuje, rozwija i produkuje samochody w Hiszpanii. SEAT, będący częścią Grupy Volkswagen, to międzynarodowy koncern z siedzibą w Martorell koło Barcelony, eksportujący około 80% swojej produkcji do ponad 75 krajów. W 2016 roku SEAT osiągnął ogólnoświatową sprzedaż na poziomie 410 200 pojazdów, co stanowi najwyższy wynik od 2007 roku.

Grupa SEAT zatrudnia 14 000 wykwalifikowanych pracowników w trzech zakładach produkcyjnych w Barcelonie: Zona Franca, El Prat de Llobregat i Martorell, gdzie powstają między innymi niezwykle popularne modele Ibiza i Leon. Ponadto firma produkuje modele Ateca i Toledo w Republice Czeskiej, model Alhambra w Portugalii oraz model Mii na Słowacji.

Międzynarodowy koncern ma swoje Centrum Techniczne, które działa jako centrum wiedzy, skupiając 1 000 inżynierów, będących siłą napędową innowacji dla tego największego hiszpańskiego inwestora przemysłowego stawiającego na badania i rozwój. SEAT stosuje już w swoich pojazdach najnowszą technologię łączności i jest obecnie zaangażowany w globalny proces digitalizacji firmy w celu promowania mobilności przyszłości.