W pierwszym półroczu 2018 roku zarejestrowano w Polsce 305 603 samochody, w tym 273 191 aut osobowych. W obu przypadkach wzrost w stosunku do sześciu miesięcy 2017 roku sięgnął ok. 10,5 proc. (plus 26-28 tys. aut) – wyliczył instytut Samar na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W czerwcu 2018 roku zarejestrowano w Polsce 52 462 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 t, czyli o 5,2 tys. więcej niż rok wcześniej. W ocenie analityków był to najlepszy czerwiec w XXI wieku, zarówno pod względem sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych, jak i samych osobowych. Z takim wynikiem Polska jest na 7. miejscu pod względem sprzedaży nowych aut w UE.

– Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła – oceniają analitycy Samaru.

Swój udział w tym torcie ma też polski oddział Fiat Chrysler Automobiles (FCA) – w pierwszej połowie 2018 roku Polacy kupili 16 tys. nowych samochodów osobowych i dostawczych Grupy FCA. A największy wkład do wyniku jeśli chodzi o samochody osobowe wnosi Fiat Tipo – od początku 2018 roku do kierowców trafiło już ponad 4200 sztuk włoskiego auta.

Tipo zostaje w Polsce

– W skali Grupy FCA w Polsce na 10 sprzedanych nowych samochodów osobowych niemal połowa to właśnie Tipo. W przypadku samej marki Fiat ten model stanowi 65 proc. naszej sprzedaży – powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, dyrektor marketingu FCA.

Pytany o ostatnie doniesienia medialne dotyczące wycofania Tipo ze względu na normy emisji i nieopłacalność przystosowania do nowych regulacji europejskich stwierdził, że "obecnie otwieramy zamówienia na wszystkie wersje nadwoziowe Tipo z nowymi normami emisji spalin Euro6D. Samochody w wersji sedan już można zamawiać u dilerów Fiata a wersje hatchback i kombi będą produkowane z nowymi normami jeszcze w lipcu".

Fiat tipo

Grzanecki przyznał, że polski oddział Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jeszcze przed wakacjami chce skorzystać na dobrej koniunkturze. I dlatego pierwszy raz w historii koncern zdecydował się w Polsce urządzić noc cudów dla wszystkich swoich marek samochodów osobowych, a zatem oprócz Fiata także Jeepa, Alfy Romeo i Abartha.

– Tegoroczna Noc Cudów to największa akcja wyprzedażowa w historii FCA Poland. Tylko w czwartek, 12 lipca salony będą czynne do północy, a wszystkie samochody Fiata, Jeepa, Alfy Romeo i Abartha zaparkowane na placach dilerskich dostępne w najkorzystniejszych w tym roku warunkach. W czasie nocnej promocji można liczyć na rabaty przekraczające 87 tys. zł. Chyba warto nie zmrużyć oka – powiedział Grzanecki.

Do popularności Fiata Tipo niewątpliwie przyczynił się spokojny design, proste rozwiązania techniczne, przestronna kabina i pojemny bagażnik (sedan 520 l)

Sen z powiek mogą spędzić promocyjne ceny najpopularniejszego modelu Fiata - Tipo będzie tańszy, w zależności od modelu i wersji o 3800 zł do 19 200 zł.

W efekcie kierowcy mogą jeszcze u dilerów znaleźć nowego Tipo sedan z benzynowym silnikiem 1.4/95KM w cenie 41,3 tys. zł - to najtańsza oferta na rynku.

Wyposażenie standardowe zawiera już m.in. klimatyzację, radio z portem USB, sześć poduszek powietrznych centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku, światła do jazdy dziennej, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz elektrycznie wspomagany układ kierowniczy z dwoma trybami pracy wraz z dwupłaszczyznowo regulowaną kolumną kierownicy (wcześniej ten konkretny samochód dostępny od ręki u dilera był wyceniony na 48,7 tys. zł; podobny model na zamówienie – od 45 900 zł).

Konkurencja? Można powiedzieć, że u Włochów cennik kończy się tam, gdzie u rywali dopiero zaczyna. Jeśli chodzi o Tipo 5d, to takie auto po rabacie kosztuje od 45,9 tys. zł (kombi jest o ok. 2 tys. zł droższe).

Fiat tipo

A inne modele Fiata? Crossover 500X może być tańszy o 5500 zł do 21 500 zł, zaś 500L na ten jeden dzień stanieje o 6200 zł do 17 300 zł.

Jeep Renegade będzie dostępny w cenie niższej o od 8000 zł do 36 000 zł, a nowy Compass z rabatem od 11 900 zł do 51 200 zł.

Jeep Compass

Alfa Romeo Giulietta 12 lipca kosztuje mniej od 14 400 zł do 36 200 zł, a piękna Giulia to rabat sięgający 87 500 zł. Jeśli kogoś skusi Abarth 595 wówczas może liczyć na zniżki od 13 800 zł do 21 800 zł.