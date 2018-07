Redakcja Dziennik.pl

Ponad 10 tys. sprzedanych aut w 2018 roku - to pański plan z pierwszych dni za kierownicą Suzuki Motor Poland. Jesteśmy za półmetkiem. Uda się dopiąć swego?

Piotr Dulnik, prezes zarządu Suzuki Motor Poland: 10 tysięcy sprzedanych samochodów to nadal obowiązujący cel. Po sześciu miesiącach statystyka rejestracji pokazuje, że przekroczyliśmy 5000 samochodów, więc jesteśmy na półmetku. Odnotowujemy wzrosty w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, i to przy znacznie wyższym udziale klienta indywidualnego niż wynosi średnia rynkowa. W tym roku model Vitara jest najlepiej sprzedającym się SUV-em segmentu B. Z drugiej strony jako japońska firma koncentrujemy się na realizacji biznesplanu wyznaczonego do marca 2019.

Jak żadna inna marka samochodowa na rynku mocno zaangażowaliście się w promowanie różnych dyscyplin sportu by jeszcze bardziej zaistnieć w świadomości Polaków. Opłacało się?

Naturalnie. Promowanie dyscyplin sportowych to działania obliczone na obustronne korzyści. Związki i kluby dzięki środkom pozyskanym od sponsorów mogą rozwijać się, inwestować w zawodników i sięgać po coraz wyższe miejsca w klasyfikacjach. Im większe sukcesy odnoszą, tym większa popularność danej dyscypliny, wyższe oglądalności i co za tym idzie rosnąca rozpoznawalność marek sponsorów. W tym roku podpisaliśmy umowę sponsorską z Polskim Związkiem Bokserskim oraz rozszerzyliśmy współpracę z polską koszykówką, podpisując umowy z Energa Basket Ligą oraz Polskim Związkiem Koszykówki. Zwiększyliśmy również nasze zaangażowane w piłkę nożną.

To pierwszy tak poważny projekt w polskiej piłce nożnej… Jakie korzyści osiągnęły obie strony z tej współpracy?

Poprzedni okres rozgrywkowy był jednym z najlepszych w historii występów Korony Kielce w lidze. Złocisto-krwiści byli jedną z największych pozytywnych niespodzianek ubiegłego sezonu, w którym zajęli 8. miejsce w Lotto Ekstraklasie oraz dotarli do półfinału Pucharu Polski. Od początku współpracy Suzuki deklarowało chęć zawarcia umowy długoterminowej. Dziś jesteśmy sponsorem głównym Korony Kielce. Logotyp Suzuki zajmuje centralne miejsce na koszulkach zawodników.

Czyli Suzuki dalej gra z Koroną Kielce do jednej bramki?

Tak. Podpisaliśmy długofalową umowę, na mocy której Suzuki wspiera klub finansowo i dostarcza flotę pojazdów, na którą składają się wszechstronne crossovery SX4 S-CROSS oraz popularne SUV-y Vitara. Nasze logotypy będą widoczne na wszystkich kluczowych powierzeniach, które gwarantują kontakt marki z fanami. Pracujemy również nad kolejnymi projektami, które wyniosą naszą współpracę na zupełnie inny poziom.

140 koni oddychających przez turbo, zgrabne, dynamiczne nadwozie i geniusz japońskich inżynierów w strojeniu zawieszenia – najmocniejszy Swift Sport pobudza apetyt na kawalerskie szaleństwo / Suzuki / Jmartinez

Co czeka kierowców w Polsce? Z naszych informacji wynika, że Suzuki niebawem wprowadzi na polski rynek model Swift Sport z turbobenzynowym silnikiem 1.4 BoosterJet/140 KM (jak jeździ - CZYTAJ WIĘCEJ>>). Jednak najważniejszą premierą japońskiej marki będzie nowy Jimny (CZYTAJ WIĘCEJ>>), którego debiut zapowiedziano na jesienny salon samochodowy w Paryżu. Wtedy też poznamy Vitarę po modernizacji.