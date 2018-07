Kierowcy w wydziałach komunikacji mogą już zamawiać tablice rejestracyjne o zwężonej czcionce i mniejszych wymiarach niż standardowe, czyli tak zwane tablice amerykańskie.

Jednak przy pierwszych próbach montażu na jaw wyszły problemy. Okazało się, że wprowadzone przez ministerstwo tablice rejestracyjne są za wąskie i nie pasują do oryginalnych otworów montażowych przewidzianych przez producentów aut na rynek USA (CZYTAJ WIĘCEJ>>).

– Tablice można przykręcić wykorzystując dwa górne otwory, jednak dolne niestety będą wystawać i psuć cały efekt. Gdy tworzy się tablice pod wymiar USA, warto byłoby jednak zachować oryginalne wymiary – powiedział dziennik.pl Adam Stanek z Youngtimer Warsaw.

Nowe, mniejsze tablice rejestracyjne, które można zamawiać w wydziałach komunikacji mają wymiary: 315 mm x 114 mm. Blachy amerykańskie - 305 mm x 155 mm / Youngtimer Warsaw

Inni kierowcy w mailach do redakcji obawiali się m.in. reakcji drogówki, która - w ich ocenie - mogła przyczepić się do rejestracji wyglądającej na "samoróbkę". Przypominamy, że do tej pory osoby użytkujące nad Wisłą np. auta z USA "doginali blachy", które nie mieściły się w fabrycznie przygotowanych miejscach. Policja za taką "przeróbkę" potrafiła karać mandatami i punktami. Co prawda, na rynku można było skorzystać z usług firm, które we własnym zakresie produkowały tablice pod wymiar, ale i te blachy nie były zgodne z prawem.

Co na to ministerstwo?

O komentarz do zamieszania z nowymi tablicami rejestracyjnymi poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury.

– Wymiary zmniejszonych tablic rejestracyjnych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych zostały dobrane w sposób zamierzony po konsultacjach – powiedział dziennik.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu infrastruktury.

Wskazał, że wszystkie "za" i "przeciw" przedyskutowano z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Tablic Rejestracyjnych oraz Instytutem Transportu Samochodowego, który jest jednostką certyfikującą tablice rejestracyjne. A konsultacje objęły: technologię produkcji, systematykę określania numeru rejestracyjnego, a także analizę wymiarów tablic dostosowanych do samochodów z rynku amerykańskiego i azjatyckiego, które są już używane w niektórych państwach europejskich.

Jak montować?

– Przepisy rozporządzenia obligują właściciela pojazdu do umieszczania tablic na pojeździe w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych. Rozporządzenie to jednak nigdy nie regulowało i obecnie również nie reguluje sposobu montowania tablic rejestracyjnych. Możliwe są różne sposoby montażu tablic np. ramki do montażu tablicy, taśmy montażowe czy też wkręty, nity itp. – wytłumaczył Huptyś.

Przedstawiciel ministerstwa jako "nieuzasadnione" określił obawy dotyczące przykręcania tablic rejestracyjnych do np. górnych otworów. – Taki sposób montażu nie jest zabroniony i jest obecnie również stosowany - stwierdził.

A reakcja policji? – W opinii Ministerstwa Infrastruktury nie ma podstaw, aby organy kontroli ruchu drogowego mogły kwestionować tablice rejestracyjne wydane przez organ rejestrujący zgodnie z obowiązującymi przepisami – skwitował rzecznik resortu.

Przed wejściem w życie nowych przepisów w Polsce dopuszczane były następujące wymiary tablic rejestracyjnych do samochodów: 520 mm x 114 mm (tablica jednorzędowa) lub 305 mm x 214 mm (tablica dwurzędowa). Jednak żadne z nich nie pasowały do aut z rynku amerykańskiego – te wymagają mniejszych tablic o wymiarach 305 mm x 155 mm, lub Japonii (330 x 165 mm). Dla porównania nowe, skrócone tablice rejestracyjne, które można zamawiać w wydziałach komunikacji mają wymiary: 315 mm x 114 mm.