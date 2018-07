Inżynierowie amerykańskiego koncernu Goodyear główkowali, główkowali i stworzyli oponę o nazwie Oxygene – ich wynalazek pojawił się w Polsce na specjalnej prezentacji. Twórcy nowego ogumienia mają nadzieję, że przyczyni się ono do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców metropolii. W jaki sposób? Usłyszeliśmy, że ta prototypowa opona została stworzona z myślą o przyszłych pojazdach miejskich. A wyróżnia ją niespotykana budowa – jej ścianę boczną… porasta żywy mech!

Goodyear Oxygene i Percy LeMaire, dyrektor ds. technologii opon osobowych, Centrum Innowacji Goodyear w Luksemburgu / Goodyear

Oczyszcza powietrze

Konstruktorzy zapewniają, że specjalny otwarty bieżnik opony Oxygene wychwytuje wilgoć z nawierzchni drogi i wchłania dwutlenek węgla z powietrza, którym odżywia się mech rosnący w ścianie bocznej. Zachodzący proces fotosyntezy powoduje uwalnianie tlenu do atmosfery. Goodyear obliczył, że w mieście wielkości Paryża, w którym znajduje się około 2,5 mln pojazdów oznaczałoby to wytwarzanie prawie 3 tys. ton tlenu i absorpcję ponad 4 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Ale to nie wszystko...

Goodyear Oxygene / Newspress

Produkuje prąd

Oxygene wykorzystuje energię wygenerowaną przez fotosyntezę do zasilania elektroniki, w tym czujników, procesora sztucznej inteligencji AI oraz paska świetlnego w ścianie bocznej opony, który zmienia kolory, ostrzegając użytkowników drogi o pieszych i manewrach pojazdu, takich jak zmiana pasa czy hamowanie.

- Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) pozwala na łączenie różnych dziedzin w jedną całość. Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nabiera holistycznego charakteru, tzn. coraz więcej modułów – jak sensoryka, uczenie maszynowe – jest łączonych w jednym projekcie w systemy kontekstowe, które pozwalają na lepsze dostosowanie się produktu do warunków zewnętrznych. Ten trend jest coraz bardziej widoczny w medycynie, finansach, ale prym w tym wiedzie motoryzacja. Opona Goodyear Oxygene doskonale wpisuje się w cykl tych przemian – stwierdziła Aleksandra Przegalińska, futurolog i ekspert ds. sztucznej inteligencji.

Goodyear Oxygene / Goodyear

Recykling zużytych opon

Oxygene nie jest konstrukcją opartą na zasadach pneumatyki, jak dzisiejsze ogumienie. Pokazany w Warszawie wynalazek powstaje w procesie trójwymiarowego druku z proszku gumowego pochodzącego z odzyskanych opon. Inżynierowie zapewniają, że lekka, absorbująca wstrząsy konstrukcja jest trwałym, odpornym na przebicia rozwiązaniem, które wydłuża okres eksploatacji opony i minimalizuje problemy z obsługą, zwiększając niezawodność transportu. Otwarta struktura ogumienia poprzez absorpcję wody z bieżnika powinna poprawiać przyczepność na mokrej nawierzchni.

Goodyear Oxygene / Newspress

Szybka jak światło

Oxygene wykorzystuje system komunikacji światłem widzialnym – LiFi – który umożliwia łączenie się opony z Internetem Rzeczy (ogólnie ujmując, systemem urządzeń np. czujników czy kamer połączonych ze sobą we wspólnej sieci i mających dostęp do internetu). - Pozwala to na komunikację z innymi pojazdami (V2V) i infrastrukturą (V2I) oraz wymianę danych, niezbędną w systemach zarządzania inteligentną motoryzacją - przekonują inżynierowie.

Nie tylko kosmiczne wynalazki

Ale inżynierowie Goodyear w tajnych laboratoriach w Luksemburgu nie tylko wymyślają futurystyczne rzeczy. Czasem też schodzą na ziemię i projektują rozwiązania, które już niebawem mogą zagościć w powszechnym użyciu.

Pierwszym z brzegu przykładem jest prototyp EfficientGrip Performance z technologią Electric Driver. Opona ma szansę pojawić się na drogach już w przyszłym roku, a została opracowana z myślą o autach elektrycznych. – Konstrukcja o dużej nośności oraz specjalny bieżnik gwarantują większą trwałość opony, ale także wysokie osiągi i niższe opory toczenia, co przekłada się na dłuższy zasięg pojazdów – podkreśla Percy LeMaire, dyrektor ds. technologii opon osobowych, Centrum Innowacji Goodyear w Luksemburgu.

Z kolei Eagle F1 Asymetric 3, wyposażona w kompletny system czujników i algorytmy pracujące w chmurze, została opracowana z myślą o flotach. – Prototyp inteligentnej opony Goodyear umożliwia stałą łączność i współdzielenie danych w czasie rzeczywistym, co pozwala optymalnie eksploatować opony, wdrażać bezpieczniejszą i bardziej efektywną kosztowo motoryzację oraz maksymalizować czas bez przestojów – tłumaczy ekspert

Czujniki w inteligentnym ogumieniu Goodyear zbierają dane z pojazdu oraz źródeł zewnętrznych i w czasie rzeczywistym dostarczają je do specjalnych algorytmów, opracowanych przez inżynierów firmy. Dzięki tym algorytmom, informacje o oponie i jej statusie – w tym stopniu zużycia, temperaturze i ciśnieniu – są stale uaktualniane i współdzielone z operatorem floty.