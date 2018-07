W wydziałach komunikacji można już zamawiać tablice rejestracyjne zwężonej czcionce i mniejszych wymiarach niż standardowe, czyli tak zwane tablice amerykańskie. Tym samym na dobre znika bolączka nękająca właścicieli samochodów importowanych z USA i krajów azjatyckich, na którą zwrócił uwagę w interpelacji poseł Piotr Liroy-Marzec.

- Cieszę się, że w niektórych sprawach rząd działa sprawnie. To był jeden z uprzykrzających życie obywateli drobiazgów. Oby takich absurdów znikało jak najwięcej – powiedział dziennik.pl Piotr Liroy-Marzec. - Właściciele oraz użytkownicy pojazdów pochodzenia USA oraz Japonii wskazywali na nieustający problem wynikający z różnic konstrukcyjnych tych aut, szczególnie miejsc przeznaczonych na zamontowanie tablic rejestracyjnych - dodał.

Do tej pory kierowcy użytkujący nad Wisłą np. auta z USA doginali "blachy", które nie mieściły się w fabrycznie przygotowanych miejscach. Policja za taką "przeróbkę" potrafiła karać mandatami i punktami. Co prawda, na rynku można było skorzystać z usług firm, które we własnym zakresie produkowały tablice pod wymiar ale i te blachy nie były zgodne z prawem.

Przed wejściem w życie nowych przepisów w Polsce dopuszczane były następujące wymiary tablic rejestracyjnych do samochodów: 520 mm x 114 mm (tablica jednorzędowa) lub 305 mm x 214 mm (tablica dwurzędowa). Jednak żadne z nich nie pasowały do aut z rynku amerykańskiego i azjatyckiego – te wymagają mniejszych tablic o wymiarach 305 mm x 155 mm, które już można zamawiać w wydziałach komunikacji.

Więcej zmian w 2018 roku

Jednak to nie wszystkie zmiany jakie planuje rząd. Jeszcze w tym roku - od 1 października - kierowcy będą mogli jeździć bez dowodów rejestracyjnych i papierowego potwierdzenia zawarcia umowy OC (CZYTAJ WIĘCEJ>>), a policja nie będzie mogła już karać za brak tych dokumentów przy sobie.

Ministerstwo cyfryzacji podało też, że resort pracuje nad tym, by kierowcy nie musieli mieć przy sobie prawa jazdy.

W planach jest również rejestracja auta w miejscu jego zakupu, czyli np. w komisie samochodowym.