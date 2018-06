Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) to największy na świecie chiński producent baterii do samochodów elektrycznych. I jak donosi agencja Bloomberg firma przymierza się do wybudowania nowej fabryki w Europie.

Osoby wtajemniczone w sprawę miały przyznać, że CATL jest bliski wskazania lokalizacji nowych zakładów. A w wyścigu o inwestycję branych jest kilka krajów. Lista rozważanych państw obejmuje Polskę, Niemcy i prawdopodobnie Węgry.

Nowa fabryka nie narzekałaby na brak zamówień. Daimler już negocjuje z Chińczykami warunki umowy, a akumulatory produkowane przez CATL chce montować w elektrycznych autach Mercedesa. Poza tym baterie azjatyckiej firmy już stosuje Volkswagen, BMW, Nissan i Hyundai.