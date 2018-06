Wojciech Mieczkowski nowe stanowisko obejmie od 1 sierpnia 2018 roku i będzie odpowiadał za sprzedaż wszystkich marek wchodzących w skład Grupy PSA – Peugeot, Citroen, DS i Opel.

Przedstawiciele koncernu zapewniają, że nominacja Mieczkowskiego pozwoli "na zwiększenie efektywności oraz na pełne wykorzystanie potencjału Grupy PSA na polskim rynku, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności oraz dotychczasowego pozycjonowania marek Peugeot, Citroen, DS i Opel."

Krótko mówiąc, nowy dyrektor ma zrobić wszystko, by cztery marki nie podbierały sobie klientów, a każda z nich notowała wzrosty i była rentowna.

Wojciech Mieczkowski, nowy dyrektor generalny marek Peugeot, Citroen, DS i Opel w Polsce / Opel

Wojciech Mieczkowski ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Swoją karierę rozpoczął w 1994 roku w dziale sprzedaży General Motors Poland, następnie przechodząc do działu marketingu, gdzie odpowiadał m.in. za organizację międzynarodowych targów motoryzacyjnych. Od 2000 roku kierował działem obsługi klienta, tworząc i odpowiadając za jego oddział w Luton, w Wielkiej Brytanii. Od 2002 roku zarządzał działem sprzedaży flotowej i lekkich samochodów dostawczych. W kwietniu 2006 roku przejął odpowiedzialność za wielomarkowy dział obsługi posprzedażnej marek Opel, Chevrolet i Saab. W 2010 roku objął funkcję dyrektora sprzedaży marki Opel. Od 2012 roku Mieczkowski, jako dyrektor generalny, odpowiada za całokształt działalności handlowej marki Opel na polskim rynku.

Polak zastąpi Francuza

Dotychczasowy dyrektor generalny Grupy PSA w Polsce David Guerin został przeniesiony do pracy w Chinach. Tam będzie odpowiadać za realizację strategicznego planu Push to Pass. Francuz szefował w Polsce od grudnia 2014 roku.

Francuski koncern motoryzacyjny PSA przejął Opla i Vauxhalla od General Motors za 1,3 mld euro. W efekcie narodził się drugi co do wielkości, po Volkswagenie, producent samochodów w Europie. Nowy program modernizacji Opla nazwano PACE, co w luźnym tłumaczeniu znaczy TEMPO. Plan zakłada błyskawiczne doprowadzenie niemieckiej marki do zyskowności.