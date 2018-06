Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej łódzkiego oddziału GDDKiA, do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 7.30 na jezdni w kierunku Wrocławia w okolicach węzła Wieluń. - Doszło do kolizji samochodu Żandarmerii Wojskowej z pojazdem ciężarowym. W wypadku nikt nie został ranny – przekazał.

Początkowo zablokowane były oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Obecnie przejezdny jest lewy pas. Zdaniem drogowców utrudnienia od w. Wieluń do granic woj. łódzkiego mogą potrwać ok. 3 godzin.