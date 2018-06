- W wypadku zginęła jedna osoba, 22 są ranne, w tym 7 ciężko. Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 13. Samochód ciężarowy przewożący drewno zderzył się we wsi Daleszewo w gminie Gryfino z pociągiem relacji Szczecin Główny-Zielona Góra - poinformował asp. sztab. Grzegorz Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

TVN24 podaje, że wśród poszkodowanych jest 10 dzieci.

Samochód ciężarowy zderzył się we wsi Daleszewo w gminie Gryfino z pociągiem / Polska Agencja Prasowa / Marcin Bielecki

Według nieoficjalnych informacji, zginął kierowca ciężarówki, wśród rannych jest też maszynista i kierownik pociągu. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali, m.in. śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu pracuje prokurator.

- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło infolinię dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku w Daleszewie w gminie Gryfino. Bliscy osób uczestniczących w wypadku mogą dzwonić pod numer 800 170 010 - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak.

Trasa Kostrzyn-Szczecin jest czasowo nieprzejezdna. Uszkodzony jest tor, sieć trakcyjna i słupy wsporcze.

Jak poinformował rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, na trasie Szczecin-Gryfino wprowadzona będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

- Do północy zmiany dotyczą kursowania 20 pociągów Przewozów Regionalnych i czterech PKP Intercity - podał Siemieniec. Zaznaczył, że wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia ma się zająć specjalna komisja.