Skoda już dawno przestała być ubogim krewnym Volkswagena, zdanym na jego łaskę przy rozdzielaniu technologii w ramach koncernu. Z Kopciuszka zmieniła się w agresywną firmę potrafiącą sprzedać milion samochodów na całym świecie. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i czeska marka zapowiada pokonanie bariery sprzedaży 1,5 mln aut. To śmiały plan, w którego osiągnięciu od jakiegoś czasu pomagają SUV-y – Kodiaq, który może być nawet siedmioosobowy oraz mniejszy Karoq. I właśnie ten pierwszy model doczekał się wcielenia usportowionego, a nazwano go jak to w Skodzie – Kodiaq RS.

Skoda Kodiaq - nazwa pochodzi od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych niedźwiedzi na świecie.

Skoda Kodiaq RS / Skoda

Silnik po sportowym treningu

Producent nie pochwalił się jeszcze silnikiem czy osiągami, ale znaczek RS można potraktować jako gwarancję niedźwiedziej mocy.

Po obejrzeniu pierwszych zdjęć i wideo wiadomo, że nowa Skoda Kodiaq RS ma delikatnie wyostrzoną spoilerami karoserię i toczy się na 20-calowych felgach owiniętych oponami grubości plasterka gumy do żucia (245/45 R20).

Skoda Kodiaq RS / Skoda

Nowa Skoda Kodiaq RS zadebiutuje oficjalnie jesienią w czasie salonu samochodowego w Paryżu. A do sprzedaży - także na polskim rynku - trafi na przełomie 2018 i 2019 roku.

Czesi uchylając rąbka tajemnicy pochwalili się, że Sabine Schmitz (kierowca wyścigowy znana m.in. z programu Top Gear) zabrała nowość na tor Nurburgring. Czyżby szykował się jakiś nowy rekord?