Ponad 40 procent samochodów na przejściach granicznych z Ukrainą, to pojazdy zarejestrowane w Polsce, których współwłaścicielami są Ukraińcy. Według Straży Granicznej - to jeden z głównych powodów kolejek do odpraw – donosi RMF FM. I nie jest to nic wbrew ukraińskiemu prawu, pod warunkiem, że raz na pięć dni przekroczą granicę.

W miastach przy granicy już dziesiątki tysięcy samochodów zarejestrowano wspólnie przez Ukraińców i Polaków.

Przedstawiciel urzędu w Przemyślu stwierdził, że rekordzista ma flotę 3,5 tys. aut zarejestrowanych na współwłasność z obywatelem Ukrainy.

Nie ma jednak nic za darmo. Nieoficjalnie wiadomo, że Polak na takiej spółce z Ukraińcem zarabia do 500 zł od auta. Straż Graniczna wyliczyła, że od początku roku przeprowadzono milion odpraw takich "ukraińskich samochodów" na polskich tablicach.