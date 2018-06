- Policjanci z Włocławka ok. godziny 2 dostali informację, że doszło do pożaru dwóch radiowozów zaparkowanych przed posterunkiem policji. Były to opel corsa i kia cee'd - powiedziała rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji podinsp. Monika Chlebicz.

Dodała, że obecnie trwa ustalanie, kto dokonał podpalenia.

- Wszystko wskazuje w tym momencie na to, że celowego. Na miejsce wzywana była straż pożarna. Radiowozy uległy częściowemu spaleniu. Szacujemy straty - podkreśliła Chlebicz.