Producent baterii do aut elektrycznych, chiński Guatoi-Huarong do 2020 roku wybuduje w gminie Oława nową fabrykę. Inwestycja pochłonie około 45 mln dolarów. Obiekt powstanie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.

Fabryka elektrolitu do wkładów do baterii litowo-jonowych będzie jedną z największych w Europie. Chińczycy szacują, że roczna wielkość produkcji nowego zakładu pozwoli na dostarczenie wkładów do akumulatorów do 1 000 000 aut elektrycznych. Na początku pracę w nowym zakładzie znajdzie 60 osób, docelowo planowane jest zatrudnienie około 100 pracowników.

Obecnie trwa zbiórka niezbędnej dokumentacji. Teren pod fabrykę został już zakupiony.

Chiński Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co. Ltd. został założony w 2000 r. Koncern przedstawia siebie jako zaawansowaną technologicznie firmę produkującą materiał organiczny z krzemu do wkładów do baterii litowych. Wiadomo, że jest jednym z trzech największych dostawców elektrolitów na świecie.

Polska fabryka będzie trzecią należącą do GTHR i pierwszą poza granicami Chin. Budowana fabryka podwoi moce produkcyjne firmy.