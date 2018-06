Nagroda "International Engine of the Year Award" należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży motoryzacyjnej - jest przyznawana od 1999 roku. Przed wyłonieniem zwycięzcy 65 ekspertów (w tym jeden Polak) sprawdzało silniki pod kątem ich osiągów, kultury pracy i ekonomii spalania.

- Widać wyraźnie, że ekologiczne trendy zmieniły przez ostatnie lata grono głównych graczy. BMW, które dominowało w kategorii rasowych silników dziś już może pochwalić się tylko wyróżnieniami wśród konstrukcji hybrydowych i elektrycznych – powiedział dziennik.pl Szczepan Mroczek, juror International Engine of the Year i dziennikarz magazynu "Auto Świat".

W jego ocenie ekologii nie udało się zabić charakteru w silnikach Ferrari, które nawet pomimo wprowadzenia wersji z turbosprężarkami wciąż serwują sportowe wrażenia na najwyższym poziomie.

– Zwycięski silnik V8, który w modelu 488 Pista oferuje 720 KM zbudowany jest w dużej mierze z części, które Ferrari stosuje w samochodach wyścigowych – podkreślił i zauważył, że po aferze z dieslami do łask wraca również Volkswagen, który wygrywa w kategorii silników do jednego litra pojemności.

- Mam wrażenie, że nabraliśmy zdrowego dystansu do ekologicznych konstrukcji. Przesadny zachwyt wyżyłowanymi silnikami, które jak wiemy nastręczają użytkownikom wielu problemów, minął. Obecnie jurorzy doceniają zaawansowanie techniczne konstrukcji i bez względu na to czy silnik należy do kategorii sportowych czy ekologicznych – skwitował Szczepan Mroczek.

OTO WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH POJEMNOŚCIOWYCH:

Najlepszy silnik poniżej jednego litra pojemności

Opracowany przez inżynierów Volkswagena benzynowy trzycylindrowy 1.0 TSI zdobył wyróżnienie dla "Najlepszego silnika poniżej 1.0 litra". Tym samym konstrukcja VW zdetronizowała jednostkę Forda, która przez ostatnie sześć lat okupowała najwyższe podium.

Silnik 1.0 TSI to nieduży, lekki i nowoczesny silnik benzynowy o mocy 115 KM, który jako pierwszy w modelu up! GTI został wyposażony w czterofunkcyjny katalizator. Zastosowano w nim również filtr cząstek stałych.

Volkswagen up! GTI / Volkswagen

– Ten trzycylindrowy silnik jest najlepszym dowodem na to, jak powinno się robić właściwy downsizing – powiedział Dave Humphreys, przedstawiciel jury "International Engine of the Year Award".

Silnik 1.0 TSI oferowany w modelu up! GTI od wiosny 2018 roku jest najnowszą jednostką napędową z rodziny EA211. Szczególną cechą silnika o pojemności 999 cm3 jest współpracująca z nim turbosprężarka ze sterowanym elektrycznie zaworem regulującym ciśnienie doładowania, układem dolotowym z chłodnicą powietrza doładowującego oraz z kolektorem wydechowym umieszczonym w głowicy cylindrów.

Volkswagen up! GTI / Volkswagen

Mieszanka jest wtryskiwana bezpośrednio do komór spalania pod wysokim jak na silnik benzynowy ciśnieniem 350 barów. Dzięki tym rozwiązaniom ten niewielki i lekki silnik maksymalną moc 115 KM osiąga w przedziale obrotów od 5000 do 5500/min. Od 2000 obr./min. jednostka 1.0 TSI wyposażona w dwa wałki rozrządu posyła do kół siłę napędową o wartości 200 Nm; maksymalny moment obrotowy utrzymuje się do 3500 obr./min.

Silnik 1.0 TSI można mieć w takich autach jak: Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid i Karoq.

Litrowy silnik Volkswagena stając na najwyższym podium pokonał konkurencyjne propozycje Forda, BMW, Hondy, Renault/Nissan oraz General Motors (Opel).

Najlepszy silnik od 1.0 do 1.4 litra będzie z Polski

Wśród jednostek napędowych w kategorii pojemności skokowej od 1.0 do 1.4 litra ponownie najlepsza okazała się trzycylindrowa konstrukcja 1.2 PureTech (110 i 130 KM) znana z modeli Citroena, Peugeota i Opla. Można go mieć w takich autach jak: Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X. Francuska jednostka pokonała propozycje Volkswagena, Toyoty i koncernu Fiat Chrysler Automobiles.

Nowa generacja silników, która zadebiutowała w 2017 roku w Peugeot 308, jest obecnie wprowadzana w około 100 modelach i wersjach pojazdów produkowanych przez Grupę PSA i oferowanych w ponad 70 krajach. Przypominamy, że 3-cylindrowe silniki PureTech są obecnie produkowane we Francji oraz w Chinach. Co ciekawe, oprócz podwojenia mocy produkcyjnych w zakładach we Francji w 2018 roku koncern PSA planuje uruchomienie produkcji jednostek PureTech także w Polsce w Tychach w 2019 roku a rok później w węgierskim Szentgotthard.

W kategorii silników między 1.4 a 1.8 l jury plebiscytu uznało, że najlepszą konstrukcją jest napęd BMW i8. Układ składa się z trzycylindrowej jednostki benzynowej 1.5 o mocy 231 KM, wspomaganej silnikiem elektrycznym (131 KM). W wyścigu o laur w tej kategorii poległy: Audi, Volkswagen, Toyota i Honda.

Peugeot 308 / Peugeot

Który silnik od 1.8 do 2.0 litra?

W opinii jury dwulitrowy doładowany czterocylindrowy benzynowy silnik Porsche w klasie między 1.8 a 2.0 l jest najlepszy. Jednostka jest montowana w Porsche Porsche 718 Boxster i 718 Cayman. W rywalizacji o najwyższe podium w tej kategorii poległy Mercedes, Honda, Audi, BMW i Volvo.

Silnik Audi wygrywa dziewiąty raz

Jury kapituły "International Engine of the Year" za najlepsze "mechaniczne serce" w przedziale pojemnościowym między 2.0 a 2.5 l uznało 2,5-litrową, rzędową, pięciocylindrową, turbodoładowaną jednostkę Audi. W ten sposób, silnik 2.5 TFSI zwyciężył w swej klasie już dziewiąty raz.

Konstrukcji Audi montowanej m.in. w RS 3 i TT RS uległy propozycje Porsche, Toyoty/Lexusa, Forda, Mercedesa (silnik Diesla) i Subaru.

Audi RS 3 Limousine / Audi

Jurorzy konkursu docenili przede wszystkim imponujący moment obrotowy (480 Nm, który można uzyskać przy zaledwie 1700 obr/min), jak również jedyny w swoim rodzaju dźwięk jednostki turbo. Jej charakterystyczne brzmienie przypomina ryk samochodów rajdowych Grupy B w latach 80. XX wieku, a powstaje między innymi dzięki szeroko rozstawionym cylindrom pracującym naprzemiennie. Najnowsza wersja tej jednostki jest o 26 kg lżejsza od poprzednika, przede wszystkim dzięki zastosowaniu skrzyni korbowej z metali lekkich.

Silnik 2.5 TFSI / Audi

Silnik między 2.5 a 3.0 l?

Zdaniem jury trzylitrowy sześciocylindrowy benzynowy silnik Porsche w klasie między 2.5 a 3.0 l jest najlepszy. Jednostka napędza Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS. Konstrukcja z Zuffenhausen pokonała propozycje inżynierów z BMW, koncernu Fiat Chrysler Automobiles (Alfa Romeo Giulia QV, Stelvio QV) i Mercedesa.

Najlepszy silnik 2017 roku ze stajni Ferrari

Wreszcie NAJWAŻNIEJSZA nagroda. Najlepszym silnikiem 2018 roku okazało się trzeci rok z rzędu turbodoładowane V8 o pojemności 3.9 litra, które napędza Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista. Jury przyznało aż 560 punktów. Miażdżącą wyższość włoskich inżynierów musieli uznać konstruktorzy z Niemiec. Drugie miejsce zajął również turbodoładowane V8 Mercedes-AMG (244 pkt.). Na trzecim miejscu znalazł 4-litrowy bokser z Porsche 911 GT3, 911 R (233 pkt.).

Ferrari 488 Pista / Ferrari

Jednostka z Modeny okazała się także najlepsza w przedziale pojemności między 3,0 a 4,0 l. Do Ferrari trafiła też nagroda za najlepszy silnik o sportowych osiągach i najlepszą nową jednostkę (Ferrari 6.5 V12; 812 Superfast).

Ferrari 812 Superfast / Ferrari / LORENZO MARCINNO

Najlepszy silnik 2018. Klasyfikacja ogólna:

1. Ferrari 3.9 V8 turbo (Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista) - 486 pkt.

2. Porsche 3.0 6-cyl. bokser turbo (Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS) - 198 pkt.

3. Ferrari 6.5 V12 (Ferrari 812 Superfast) – 158 pkt.

4. Tesla napęd elektryczny (Tesla Model S, Model X, Model 3) – 149 pkt.

5. Volkswagen 1.0 TSI (Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid, Karoq) – 139 pkt.

6. BMW 1.5 3-cyl. hybryda (BMW i8) – 138 pkt.

7. Audi 2.5 5-cyl. turbo (Audi RS3; TT RS) - 110 pkt.

8. PSA Peugeot Citroen 1.2 PureTech (Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X) – 104 pkt.

9. Porsche 2.0 4-cyl. turbo (Porsche Boxter 718) - 128 pkt.

Silnik większy niż 4.0 l?

W kategorii powyżej 4 litrów za najlepszą uznano ponownie konstrukcję Ferrari - zwyciężył w niej silnik V12 o pojemności 6,5 litra z Ferrari 812 Superfast (346 pkt.). Drugie miejsce przypadło Audi i silnikowi 5.2 V10 (R8 i lamborghini huracan; 238 pkt.). Podium zamknęło BMW i serce modelu M5 5.2 V10, któremu przyznano 176 pkt.

W kategoriach "zielony silnik" i "napęd elektryczny" zwyciężyła konstrukcja stworzona przez Teslę (Model S, Model X, Model 3).

Best of the Best...

W tej edycji konkursu pojawiła się też kategoria "Best of the Best", w której jurorzy wybrali najlepsze silniki ostatnich 20 lat. Na podium znalazły dwa silniki sportowe, zwycięzca tegorocznej edycji Ferrari 3.9 twin-turbo V8 oraz BMW M 3.2 (wolnossąca rzędowa szóstka; E46) z początku wieku oraz litrowy silnik Forda EcoBoost.

... czyli najlepsze silniki ostatnich 20 lat:

1. Ferrari 3.9 V8

2. Ford 1.0 EcoBoost

3. BMW M 3.2

4. Volkswagen 1.4 TSI Twin Charger

5. Toyota 1.5 Hybrid Synergy Drive

6. BMW 1.5 3-cyl. hybryda

7. BMW 3.0 twin-turbo

8. Mazda silnik rotacyjny

9. Toyota 1.0 trzycylindrowy

10. Honda 1.0 IMA (hybryda)

10. BMW 4.4 Valvetronic

10. Fiat dwucylindrowy 875 TwinAir (Fiat 500)