Sergio Marchionne, szef koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bardzo poważnie potraktował dzień ogłoszenia planów. Ze sceny przygotowanej w ośrodku testowym Balocco niedaleko Turynu przypomniał swoją rolę w ratowaniu Fiata przed bankructwem, a następnie wliczył zasługi w wyciąganiu znad przepaści Chryslera. Wreszcie rozpiął czarny sweter i, parafrazując Oscara Wilde, odsłonił "dobrze zawiązany" niebieski krawat. Taki widok to rzadkość, a jego założenie zapowiedział już wiosną w Genewie.

"Dobrze zawiązany krawat to pierwszy poważny krok w życiu" - twierdził Oscar Wilde.

Cóż więc ciekawego czeka kierowców, skoro Marchionne założył krawat? Z planów FCA na przyszłość wynika, że głównymi markami w ramach koncernu będą Jeep, Alfa Romeo i Maserati.

Jeep rośnie w siłę

Najpoważniejsze zmiany zaplanowano w Jeepie. Amerykańska marka do 2022 roku zelektryfikuje swoją gamę odchodząc w ten sposób od silników Diesla.

Na rynkach regionu EMEA (Europe, the Middle East and Africa) - do którego zalicza się też Polska - w ciągu najbliższych trzech lat pojawi się 8 hybryd ładowanych z gniazdka i 5 modeli z napędem typu mild-hybrid (jednostka spalinowa wspomagana z silnikiem elektrycznym). Auta będą dostępne z trzecim poziomem autonomiczności. Sprzedaż do 2022 ma wzrosnąć do 8,7 mln sztuk (jeszcze w 2017 notowano 6,2 mln).

Europejskim kierowcom Jeep zaoferuje zupełnie nowy model SUV mniejszy od Renagade. Z wcześniejszych doniesień wynika, że ten samochód będzie produkowany w fabryce FCA w Pomigliano nieopodal Neapolu (obecnie powstaje tam Fiat Panda).

Jeep Renegade / dziennik.pl

Co z Fiatem? Panda wróci o Polski?

Fiat ma odgrywać skromniejszą rolę niż miało to miejsce w przeszłości. Jak już informowaliśmy wcześniej Punto nie będzie produkowane. W ofercie pozostanie model 500 i Panda. Nic nie wskazuje na skreślenie Tipo.

Uruchomienie wytwarzania małego modelu Jeepa w Pomigliano wymusi przeniesienie produkcji Pandy nowej generacji. W tym momencie na celownik FCA trafia fabryka w Tychach - właśnie z Włoch do Polski w 2020 roku ma trafić produkcja nowego wcielenia popularnego Fiata.

Fiat 500 Collezione / Fiat / Andrzej Grygiel

Alfa Romeo - dwa nowe modele SUV i auta sportowe

Alfa Romeo planuje przywrócić do żywych supersportowe 8C i model GTV. Pierwsze auto dostanie centralnie montowany silnik o mocy 700 KM, który pozwoli na przyspieszenie do 100 km/h w 3 sekundy. GTV to 600 KM, napęd na cztery koła i wnętrze dla czterech osób.

Gama Alfy wzbogaci się też o dwa modele SUV – mniejszego i większego niż Stelvio. Z oferty mają znikać silniki Diesla, a w ich miejsce pojawią się układy zelektryfikowane. Włosi skupią się też mocniej na Chinach – tam zaoferują sedana ze zwiększonym rozstawem osi. Takie zabiegi mają przynieść efekt w postaci 400 tys. sprzedanych aut rocznie do 2022 roku.

Alfa Romeo Stelvio / dziennik.pl

Maserati - rywal Porsche

Maserati do 2022 roku wprowadzi nowy model SUV poniżej już sprzedawanego Levante oraz sportowe coupe Alfieri, które ma rywalizować na rynku z Porsche 911.

Włosi obiecują, że pierwsza nowość powstanie na najlżejszej w klasie platformie; auto zapewni rozkład masy 50/50 i najlepszy w klasie stosunek mocy do masy.

Rywal 911 wyjedzie na rynek z ofertą trzech jednostek napędowych w tym hybrydy plug-in. A najszybsza odmiana do 100 km/h ma przyspieszać w dwie sekundy.