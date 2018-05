Uzgodnienia między Toyotą i Suzuki będą dotyczyły trzech obszarów. Pierwszy to kwestia wsparcia technologicznego ze strony Toyoty i Denso, które pomogą Suzuki opracować kompaktowy, wysokowydajny napęd.

Drugi dotyczy rozwinięcia produkcji samochodów opracowanych przez Suzuki w zakładach Toyota Kirloskar Motor Private Ltd. oraz ich sprzedaży na indyjskim rynku w salonach obu partnerów. Uzgodnienia obejmują także dostarczanie pojazdów będących efektem współpracy Suzuki i Toyota Kirloskar na inne rynki, m.in. do Afryki, za pośrednictwem sieci sprzedaży obu marek. Kolejnym celem będzie zacieśnienie kooperacji w dziedzinie usług i logistyki.

– Suzuki to pierwszy japoński producent, który wszedł na indyjski rynek i wspólnie z mieszkańcami rozwijał branżę motoryzacyjną w tym kraju. Nasze firmy zrobią wszystko co w ich mocy, aby zapewnić indyjskiemu społeczeństwu więcej wolności i przyjemności z jazdy, a także by samochody produkowane w Indiach spotkały się z uznaniem w Afryce i w innych regionach – skomentował Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation.

– Tuż po ogłoszeniu naszego partnerstwa Toyota zorganizowała serię ważnych dyskusji. Obecnie otrzymamy wsparcie w opracowaniu kompaktowego, superwydajnego napędu, co ma ogromne znaczenie dla Suzuki, i skupimy się na naszych wzmożonych wysiłkach rozwojowych. Mam nadzieję, że nowe wspólne projekty przyczynią się do przyszłego sukcesu obu firm – nie tylko w Indiach, ale także na globalnym rynku – zapewnił Osamu Suzuki, prezes Suzuki Motor Corporation.