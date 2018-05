Kia w drugiej połowie 2018 r. wprowadzi na rynek pierwszy samochód z 48-woltowym hybrydowym zespołem napędowym typu mild hybrid. Pionierem będzie tak popularny w Polsce SUV Sportage - nowy układ o nazwie EcoDynamics+ w tym modelu powstanie z silnika Diesla wspomaganego 48-woltowym silnikiem elektrycznym napędzanym paskiem (Mild-Hybrid Starter-Generator – MHSG) i 48V akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 0,46 kWh. A od 2019 roku oferta modeli z logo EcoDynamics+ poszerzy się o Ceeda trzeciej generacji.

Kia Sportage razem z modernizacją dostanie zespół napędowy typu mild hybrid. Jak to działa? Sterowany elektronicznie za pomocą falownika MHSG płynnie przełącza się pomiędzy dwoma trybami pracy – "silnik" i "generator". Jednostka elektryczna, napędzana paskiem z wału korbowego silnika Diesla, podczas przyspieszania zapewnia do 10 kW mocy elektrycznej, która w trybie "silnik" wspomaga wysokoprężne serce. W trybie "generator" system odzyskuje energię kinetyczną podczas hamowania zarówno przy użyciu hamulców, jak również biegami i wykorzystuje tę energię do ładowania akumulatorów. Samochód w Polsce pojawi się w drugiej połowie 2018 roku / KIA

Jak to działa w szczegółach?

Podczas przyspieszania – w trybie "silnik" – akumulator jest rozładowywany, co zapewnia dodatkowy moment obrotowy i poprawia osiągi auta przy gwałtownym przyspieszaniu lub redukuje obciążenia silnika spalinowego podczas delikatnego przyspieszania. W czasie hamowania, jazdy w dół z użyciem hamowania silnikiem lub podczas podjeżdżania do skrzyżowania MHSG przełącza się w tryb "generator" i odzyskuje energię z wału korbowego, aby ładować akumulator podczas jazdy.

Systemem steruje komputer, który oblicza najlepsze wykorzystanie dostępnej energii. Sztuczny mózg bierze przy tym pod uwagę to, ile energii pozostało w akumulatorze.

Energia z baterii może być również wykorzystana do obsługi funkcji Moving Stop & Start. Jeśli akumulator ma wystarczająco dużo energii, silnik spalinowy wyłącza się automatycznie podczas hamowania biegami i przy użyciu hamulców. Po wciśnięciu gazu silnik elektryczny natychmiast uruchomi silnik spalinowy.

48-woltowa hybryda umożliwi "żeglowanie" przy całkowicie wyłączonym silniku spalinowym, a to z kolei powinno zaoszczędzić paliwo i ograniczyć emisję szkodliwych substancji (nawet o 7 proc.). Nie oznacza to, że auto będzie zawalidrogą – funkcja elektrycznego zwiększania mocy (boost) ma podbić dynamikę podczas ruszania z miejsca.

Konstruktorzy podkreślają, że wdrażane rozwiązanie nie wpłynie na funkcjonalność czy przestronność już produkowanych samochodów. W zależności od modelu, 48-woltowy akumulator mieści się pod podłogą bagażnika. A ponieważ MHSG jest zintegrowany z silnikiem spalinowym i napędza go za pomocą paska poprzez wał korbowy, nie ma potrzeby przebudowy komory silnika.

Od 2019 roku oferta aut z logo EcoDynamics+ poszerzy się o model CEED trzeciej generacji / KIA

Konwerter DC/DC 48-woltowego akumulatora umożliwia podłączenie nowej baterii do systemu zasilania w samochodzie, co wpływa na zmniejszenie wymiarów akumulatora 12-woltowego, który zasila pokładową elektronikę. Zastosowanie MHSG owocuje także tym, że konwencjonalny rozrusznik może być mniejszy i jest używany przede wszystkim do rozruchu silnika na zimno przy niskich temperaturach. Prąd z 48-woltowego akumulatora pomaga uruchomić silnik spalinowy w większości sytuacji, nawet przy bardzo niskich temperaturach.

Hybrydowy zespół napędowy typu mild hybrid może współpracować zarówno z mechanicznymi, jak i automatycznymi skrzyniami biegów. Może być także stosowany w samochodach z napędem na przednie, tylne i cztery koła. Zamiast silnika Diesla w zespole napędowym można zastosować również benzynową jednostkę napędową.

Zdaniem ludzi z Kia wprowadzenie do oferty 48-woltowego zespołu napędowego oznacza, że firma będzie pierwszym producentem na świecie, który oprócz samochodów napędzanych tradycyjnymi silnikami będzie miał w gamie modele hybrydowe, ładowane z gniazdka hybrydy typu plug-in, auta elektryczne i 48-woltowe hybrydy typu mild hybrid. Do 2025 roku koreański producent planuje poszerzyć ofertę o 16 nowych modeli, a wśród nich znajdzie się 5 samochodów hybrydowych, 5 hybryd typu plug-in, 5 aut z napędem elektrycznym i – w 2020 r. – nowy samochód elektryczny z ogniwami paliwowymi.