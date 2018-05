W ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku sprowadzono do Polski 301 tys. 760 tys. używanych samochodów osobowych. To o 10,4 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy na lawetach wjechało 273 tys. 269 używanych osobówek - wynika z podsumowania Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Tylko kwietniu import używanych aut wzrósł do 79 tys. 134 sztuk (+ 12,4 proc.).

Używane i dobre jak wino?

Z danych PZPM wynika ponadto, że spośród importowanych aut w tym roku największy udział, bo 56 proc., miały samochody w wieku przekraczającym 10 lat. W ubiegłym roku w imporcie udział samochodów starszych niż 10 lat wynosił ok. 53 proc.

PZPM poinformował, że od stycznia do końca kwietnia tego roku udział samochodów w wieku od 4 do 10 lat wyniósł 34,6 proc. Najmniej, bo 9,4 proc. stanowiły samochody w wieku do lat 4.

Najczęściej sprowadzaną marką jest Volkswagen - od początku stycznia do końca kwietnia 2018 do Polski przywieziono 36 006 sztuk, + 6,4 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku. Drugim wyborem jest Opel (33 450, + 6,2 proc.). Podium zamyka Audi - 26 252 (+ 11,9 proc.). Dalej kolejno uplasował się Ford (25 102; + 19,7 proc.) i Renault (18 674; + 3,8 proc.).