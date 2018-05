O kolizji z udziałem auta Żandarmerii Wojskowej wiozącego Antoniego Macierewicza poinformowało RMF FM.

- Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Powązkowskiej i Elbląskiej. BMW należące do Żandarmerii Wojskowej zderzyło się z Citroenem. To była drobna stłuczka, nikomu nic się nie stało - powiedziała dziennik.pl Edyta Adamus z wydziału komunikacji społecznej Komendy Stołecznej Policji.

- Kierowca BMW został pouczony przez policjantów, którzy pojawili się na miejscu – skwitowała.