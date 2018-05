Na początek krótkie przypomnienie. Latem 2017 roku grupa posłów PiS złożyła projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakładał dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz zasilać miała nowa opłata paliwowa w wysokości 20 gr/litr. Według projektodawców opłata paliwowa miałaby przynieść 4-5 mld zł wpływów. Połowa tej kwoty zasiliłaby Fundusz Dróg Samorządowych, a reszta - Krajowy Fundusz Drogowy.

Proponowane rozwiązanie krytykowali politycy opozycji, według których 20-groszowa opłata paliwowa przełożyłaby się na podwyżkę ceny paliwa o 25 groszy na litrze. Ostatecznie władze PiS zdecydowały o wycofaniu projektu ustawy. - Będziemy szukać innych metod na zgromadzenie środków potrzebnych na budowę (dróg). Na pewno nie będziemy sięgać do kieszeni obywateli - powiedział wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Minął prawie rok i okazuje się jednak, że...

- PiS cichutko próbuje zrealizować to, co kombinował parę miesięcy temu, czyli kolejny podatek w postaci podwyżki ceny paliwa. W czwartek wieczorem ma się odbyć głosowanie w tej sprawie - napisał Paweł Kukiz na facebookowym koncie i przypomniał, że poprzednim razem pod presją opinii publicznej rząd wycofał się z projektu "benzyna plus".

– (…) Jeśli pozwolimy na podwyżkę ceny paliwa, to wyrażamy automatycznie zgodę na podwyżkę cen wszystkich towarów i usług. Niech rząd zacznie oszczędności od siebie! Niech zlikwiduje gabinety polityczne, subwencje partyjne, zredukuje liczbę powiatów, rozwiąże powiatowe urzędy pracy, itd. - twierdzi lider Kukiz'15.

Jak tym razem rząd planuje zdobyć pieniądze? Z wyjaśnieniem przychodzi Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15...

– (...) PiS będzie się starało po cichu podnieść ceny paliw o 10 groszy na litrze! Chcą w ten sposób ściągnąć od obywateli 2,5 miliarda zł rocznie na sny premiera Morawieckiego o samochodach elektrycznych – alarmuje Tyszka i wyjaśnia, że tym razem podwyżkę cen paliw partia Jarosława Kaczyńskiego chce przemycić "rękoma" Ministerstwa Energii, które przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach.

Co to jest opłata emisyjna?

Resort proponuje w niej stworzenie nowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, do którego trafiałby pieniądze m.in. z podatku akcyzowego i nowej - wliczonej w ceny paliw - opłaty emisyjnej. W myśl pomysłodawców opłata ma wynosić 80 zł za 1000 litrów paliwa. Po doliczeniu podatku VAT i akcyzy dla kierowców może to oznaczać, że podwyżka przekroczy 10 gr.

Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie dodatkowej opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce.

Podwyżki cen paliw? A ministerstwo na to...

- Wprowadzenie opłaty emisyjnej, którą zakłada projekt noweli o biopaliwach, nie spowoduje wzrostu cen paliw na rynku; zdecydowały się na to państwowe spółki paliwowe, kosztem niewielkiego zmniejszenia swojej rentowności - zadeklarował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Wyjaśnił, że z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu finansowane będą inwestycje w zero i niskoemisyjny transport. Jego zdaniem środki mają wspierać polskich producentów chcących budować samochody elektryczne, pracować nad rozwojem paliw alternatywnych.

Wskazał, że ustawa pozwoli dofinansowywać kupno samochodów elektrycznych oraz budowę infrastruktury zasilania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. - Dopłaty na kupno pojazdu mogłyby wynieść ok. 25 tys. zł. Dopłaty do budowy stacji mogłyby wynosić do 50 proc. kosztów stworzenia takiego punktu - dodał Tchórzewski i podkreślił, że inwestycja w niskoemisyjny transport przyczyni się do ograniczenia smogu.