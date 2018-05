Na początek krótkie przypomnienie. Latem 2017 roku grupa posłów PiS złożyła projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakładał dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz zasilać miała nowa opłata paliwowa w wysokości 20 gr/litr. Według projektodawców opłata paliwowa miałaby przynieść 4-5 mld zł wpływów. Połowa tej kwoty zasiliłaby Fundusz Dróg Samorządowych, a reszta - Krajowy Fundusz Drogowy.

Proponowane rozwiązanie krytykowali politycy opozycji, według których 20-groszowa opłata paliwowa przełożyłaby się na podwyżkę ceny paliwa o 25 groszy na litrze. Ostatecznie władze PiS zdecydowały o wycofaniu projektu ustawy. - Będziemy szukać innych metod na zgromadzenie środków potrzebnych na budowę (dróg). Na pewno nie będziemy sięgać do kieszeni obywateli - powiedział wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Minął prawie rok i okazuje się jednak, że radość kierowców była przedwczesna...

- PiS cichutko próbuje zrealizować to, co kombinował parę miesięcy temu, czyli kolejny podatek w postaci podwyżki ceny paliwa. W czwartek wieczorem ma się odbyć głosowanie w tej sprawie - napisał Paweł Kukiz na facebookowym koncie i przypomniał, że poprzednim razem pod presją opinii publicznej rząd wycofał się z projektu "benzyna plus".

– (…) Jeśli pozwolimy na podwyżkę ceny paliwa, to wyrażamy automatycznie zgodę na podwyżkę cen wszystkich towarów i usług. Niech rząd zacznie oszczędności od siebie! Niech zlikwiduje gabinety polityczne, subwencje partyjne, zredukuje liczbę powiatów, rozwiąże powiatowe urzędy pracy, itd. - twierdzi lider Kukiz'15.

Jak tym razem rząd planuje zdobyć pieniądze? Z wyjaśnieniem przychodzi Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15...

– Jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, na którym PiS będzie się starało po cichu podnieść ceny paliw o 10 groszy na litrze! Chcą w ten sposób ściągnąć od obywateli 2,5 miliarda zł rocznie na sny premiera Morawieckiego o samochodach elektrycznych – alarmuje Tyszka i wyjaśnia, że tym razem podwyżkę cen paliw partia Jarosława Kaczyńskiego chce przemycić "rękoma" Ministerstwa Energii, które przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach.

Resort proponuje w niej stworzenie nowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, do którego trafiałby pieniądze m.in. z podatku akcyzowego i nowej - wliczonej w ceny paliw - opłaty emisyjnej. W myśl pomysłodawców opłata ma wynosić 80 zł za 1000 litrów paliwa. Po doliczeniu podatku VAT i akcyzy dla kierowców może to oznaczać, że podwyżka przekroczy 10 gr.