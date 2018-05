Euro NCAP w 2018 roku wprowadziła rozszerzony program testów zderzeniowych. Zaostrzone kryteria przewidują m.in. wprowadzenie szeregu nowych prób odnoszących się do najczęstszych scenariuszy kolizji z udziałem samochodów, pieszych, a także rowerzystów, których na drogach jest coraz więcej.

W przypadku tych ostatnich test polega na przecięciu przez rowerzystę-manekina toru jazdy samochodu. Druga próba to dojeżdżanie auta do rowerzysty "pedałującego" wzdłuż trasy pojazdu. Jak to wygląda w rzeczywistości? Pierwszym autem, które poddano bardziej wymagającym próbom był nowy elektryczny Nissan Leaf.

Jak wyglądała nowa próba? Zobacz wideo...

Nissan Leaf na piątkę

Eksperci Euro NCAP przyznali japońskiemu modelowi 93 proc. za bezpieczeństwo dorosłych oraz 86 proc. za poziom ochrony dzieci. Takie noty zaowocowały najwyższą oceną 5 gwiazdek.

Ocena dotycząca bezpieczeństwa jest wystawiana na podstawie wyników serii testów, które - w uproszczeniu - odzwierciedlają typowe scenariusze wypadków mogących być przyczyną urazów.