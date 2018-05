Nazwa aukcji holenderskich wywodzi się od aukcji prowadzonych na giełdach kwiatowych w Holandii, gdzie stosowano taki system sprzedaży, aby mieć gwarancję, że nietrwały towar, jakim są kwiaty cięte, w całości zostanie sprzedany. Ta technika aukcyjna stosowana jest również np. w sprzedaży ryb w Izraelu lub tytoniu w Kanadzie. System aukcji holenderskich znajduje również zastosowanie w handlu dziełami sztuki, antykami i obiektami o charakterze kolekcjonerskim.

Aukcje holenderskie – rywalizacja o niskie ceny

Wśród polskich konsumentów największa popularnością cieszą aukcje angielskie, które zaczynają się od relatywnie niskich cen podnoszonych przez kupujących w oparciu o typową licytację "kto da więcej", jak w serwisie Allegro. Coraz częściej można spotkać się również z ofertami aukcji holenderskich, które na polskim rynku zaczynają być wykorzystywane m.in. w sprzedaży samochodów.

- Aukcje holenderskie w cyfrowym wydaniu przyciągają uwagę osób, które lubią rywalizację. Każdy kupujący chce kupić dany produkt jak najtaniej, więc czeka do ostatnich minut aukcji. Wiąże się to jednak z ryzykiem, że ktoś inny może go ubiec w zakupie. Kupujący nie wiedzą ile osób interesuje się daną aukcją i jakie są ich możliwości budżetowe. Dlatego im bliżej końca aukcji, tym staje się ona bardziej ciekawa – twierdzi Grzegorz Grodecki, dyrektor zarządzający Master1.pl.

Na aukcji holenderskiej możesz kupić… samochód

Potencjał aukcji holenderskich w sprzedaży samochodów dostrzegły firmy sprzedające samochody. Na wprowadzenie ich do swojej oferty zdecydował się m.in. Master1.pl, oferujący auta pokontraktowe dostępne w różnych sposobach finansowania: na abonament, w leasingu, za gotówkę lub na kredyt.

- O ile aukcje holenderskie mogą się nie sprawdzić w przypadku tak popularnych produktów w sieci jak książki czy ubrania ze względu na ich bardzo niskie i mocno konkurencyjne ceny, to przy kupnie samochodu mogą one być bardzo atrakcyjne dla klientów. Zdecydowaliśmy się je wprowadzić, aby przełamać pewien stereotyp dotyczący aut z udokumentowaną historią napraw i przeglądów. Chcemy w ten sposób pokazać, że używane auto pochodzące z krajowej sieci dealerskiej i serwisowane w autoryzowanych stacjach obsługi wcale nie musi być drogie – wyjaśnia Grodecki.

Na aukcjach holenderskich Master1.pl dostępne są wybrane modele samochodów w formie abonamentu. Każda aukcja zaczyna się w sobotę o godzinie 15.00 i kończy się w kolejną sobotę o godzinie. 14.00. Czynsz abonamentu obniżany jest codziennie, a klienci swoje oferty kupna mogą składać bezpośrednio poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.