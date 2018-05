W I kw. 2018 r. w państwach członkowskich UE zarejestrowano 69 898 pasażerskich EV (pojazdy w pełni elektryczne, pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi, hybrydy typu plug-in, pojazdy elektryczne z range extenderem). Oznacza to wzrost o 47% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W segmencie samochodów w pełni elektrycznych typu BEV liczba nowych rejestracji wyniosła 32 566 sztuk – to wzrost o 34,3% r/r. W segmencie hybryd plug-in zarejestrowano z kolei 37 332 nowe pojazdy, co oznacza wzrost o 60,2%" - czytamy w komunikacie.

Spośród państw członkowskich UE w I kw. 2018 r. najwięcej EV zarejestrowano w Niemczech (17 574 szt.; wzrost o 70,2% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.), Wielkiej Brytanii (14 162 szt.; wzrost o 10,6% r/r), we Francji (10 908 szt.; wzrost o 16,7% r/r), Szwecji (6 210 szt.; wzrost o 63% r/r) oraz w Holandii (4 505 szt., wzrost o 124,7% r/r).

Przy uwzględnieniu państw europejskich spoza UE, pierwszą pozycję pod względem liczby rejestracji EV zajmują Niemcy. Dotychczasowy lider – Norwegia – spadła na drugie miejsce. Wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych odnotowano również w Polsce. Nad Wisłą zarejestrowano 340 osobowych EV – o niemal 114% więcej niż w I kw. 2017 r. - czytamy także.