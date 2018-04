Dlatego, że to nasze państwo postanowiło, że elektromobilność jest tym, co prowadzi nas do nowoczesności, także w zakresie walki z emisją, co jest niezwykle ważne - argumentował szef ME. Porozumienie dot. wspólnych działań na rzecz rozwoju elektromoblilności podpisały w piątek Grupa Lotos, Poczta Polska, TVP, Enea Serwis i Kolejowe Zakłady Łączności.

Bardzo się cieszę, że tak duża grupa przedsiębiorstw, której liderem jest Telewizja Polska, która patrzy nowocześnie do przodu - chciałbym tutaj podziękować prezesowi Kurskiemu - zaznaczył minister Tchórzewski, dodając "cieszę się z dzisiejszych porozumień, z całej serii porozumień, które będą podpisane i które otworzą nam drogę ku temu, żeby ta elektromobilność stała się faktem".

Jak ocenił, "ciągle się Polsce zarzuca, że właśnie Polska jest w wielu miejscach tą czarną plamą w zakresie elektromobilności i to się przenosi medialnie na polski węgiel". Podkreślmy, że to jest nieprawda. Właśnie w Polsce my koncentrujemy emisję tam, gdzie są elektrownie i tam z nią walczymy bardzo skutecznie. Bo jeżeli mamy już takie sytuacje, że w odległościach nawet ok. kilometra od elektrowni są osiedla mieszkaniowe (...), to znaczy, że tam nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi - przekonywał.

Dzięki rozwojowi elektromobilności - zaznaczył - zredukuje się problem smogu w miastach spowodowanego przez samochody. Zwrócił uwagę, że na całym świecie, w tym tam, gdzie nie pali się węglem, np. w Paryżu, jest problem ze smogiem samochodowym. Dlatego elektromobilność jest tym kierunkiem, który powinien nas prowadzić jako walka o zdrowie, walka o komfort i walka o to, żebyśmy właśnie skuteczniej wykorzystywali produkty energetyczne. A więc żebyśmy wykorzystywali je także w nocy do ładowania, żeby te elektrownie na pusto nie chodziły - tłumaczył.

Jak mówił, polski rząd aktywnie poprzez fundusz elektromobilności wdraża infrastrukturę elektromobilności, tworząc punkty ładowania.