Kierowcy nie chcą już zwykłych aut czy minivanów. Pod każdą szerokością geograficzną oszaleli na punkcie najróżniejszej maści SUV-ów i crossoverów. Na ulicach jest ich coraz więcej. Występują w różnych rozmiarach, z napędem na jedną lub obie osie i różnią się od siebie (mniej lub bardziej) stylistyką.

Skoda postanowiła korzystać na tej modzie póki czas i z nowym SUV-em rusza na podbój… Chin. Samochód dołączy w ofercie do już sprzedawanych tam modeli Kodiaq i Karoq.

Skoda twierdzi, że przy projektowaniu nowego auta uwzględniła specyficzne oczekiwania i preferencje chińskich kierowców w zakresie stylistyki i wyposażenia pojazdu. Grill i reflektory tworzą jedną, zwartą formę / Skoda

Co ciekawe, właśnie na drogi Państwa Środka wyjeżdża obecnie co czwarte nowe auto czeskiej marki. W 2017 roku do chińskich kierowców trafiło 325 tys. aut Skody - to najlepszy wynik od momentu, kiedy producent powrócił na ten rynek w 2007 roku.

Wystrój wnętrza podobny do już produkowanych modeli Skody / Skoda / Picasa

A po pierwszym kwartale 2018 roku, czeska marka może pochwalić się w Chinach ponad trzydziestoprocentowym udziałem rynkowym w segmencie SUV-ów. Firma spodziewa się, że nowy SUV jeszcze podbije ten wynik.

Nowy model Skody zadebiutuje pod koniec kwietnia w czasie salonu samochodowego w Pekinie.